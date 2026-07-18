Antes de la gran final del Mundial que este domingo disputarán Argentina y España en Nueva York, un inesperado "candidato" a vestir la camiseta albiceleste apareció en Junín de los Andes. Una vecina grabó a un jabalí que ingresó al patio de su casa y, lejos de provocar destrozos, se puso a jugar con una pelota como si estuviera entrenando para el partido más importante del año.

La insólita escena ocurrió en el fondo de la vivienda, donde el animal encontró una pelota y comenzó a moverla con una sorprendente habilidad. En las imágenes se lo ve entretenido y sin mostrar apuro alguno, ni miedo a ser advertido por los vecinos.

El video no tardó en viralizarse entre los vecinos de la localidad cordillerana. Entre risas y comentarios, muchos destacaron la destreza del jabalí con la pelota y hasta bromearon con que estaba listo para sumarse a la Selección en la previa del esperado duelo mundialista entre Argentina y España.

Más allá de lo simpático del momento, especialistas recuerdan que el jabalí es una especie exótica invasora que provoca importantes daños en los ecosistemas naturales y afecta a la flora y la fauna autóctonas. Esta vez, sin embargo, dejó una postal tan curiosa como divertida que se robó una sonrisa en la antesala de la final del mundo.