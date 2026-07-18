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¿Lo llamará Scaloni?

El inesperado "crack" de Junín de los Andes: un jabalí sorprendió jugando a la pelota en en el patio de una casa

En la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, una vecina de Junín de los Andes registró una escena tan curiosa como divertida. Un jabalí apareció en el patio de su casa y comenzó a jugar con una pelota con una habilidad que sorprendió a todos.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 18 de julio de 2026 a las 10:13
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El video del jabalí futbolero no tardó en viralizarse y se convirtió en tema de conversación entre los vecinos de Junín de los Andes.

Antes de la gran final del Mundial que este domingo disputarán Argentina y España en Nueva York, un inesperado "candidato" a vestir la camiseta albiceleste apareció en Junín de los Andes. Una vecina grabó a un jabalí que ingresó al patio de su casa y, lejos de provocar destrozos, se puso a jugar con una pelota como si estuviera entrenando para el partido más importante del año.

La insólita escena ocurrió en el fondo de la vivienda, donde el animal encontró una pelota y comenzó a moverla con una sorprendente habilidad. En las imágenes se lo ve entretenido y sin mostrar apuro alguno, ni miedo a ser advertido por los vecinos.

El video no tardó en viralizarse entre los vecinos de la localidad cordillerana. Entre risas y comentarios, muchos destacaron la destreza del jabalí con la pelota y hasta bromearon con que estaba listo para sumarse a la Selección en la previa del esperado duelo mundialista entre Argentina y España.

Más allá de lo simpático del momento, especialistas recuerdan que el jabalí es una especie exótica invasora que provoca importantes daños en los ecosistemas naturales y afecta a la flora y la fauna autóctonas. Esta vez, sin embargo, dejó una postal tan curiosa como divertida que se robó una sonrisa en la antesala de la final del mundo.

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