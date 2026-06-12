El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en la capital rionegrina registró un incremento mensual de 1,67%, según el informe oficial de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro. El dato consolida un acumulado de 3,82% en el bimestre, 5,76% en el trimestre, 8,91% en el cuatrimestre y un 14,1% en el semestre, mientras que la variación interanual alcanzó el 24,69%, reflejando el impacto sostenido de la inflación en bienes y servicios.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron el tomate en lata (13,89%), la papa (11,37%), la manzana (10,64%), las lentejas secas (9,94%) y la electricidad (8,63%), junto con la soda (7,57%) y la lavandina (10,45%). Estos incrementos se sumaron a la suba del aceite envasado (10,85%) y de los dulces tradicionales como el membrillo (10,23%), que marcaron el pulso de los alimentos básicos.

En contraste, algunos productos mostraron bajas significativas: la banana retrocedió 9,16%, la naranja cayó 7,35%, el gas natural se redujo 9,52%, el zapallo amarillo bajó 5,02% y la pintura descendió 5,57%. También se observaron leves disminuciones en cortes de carne como la aguja de vacuno (-1,93%) y el asado (-1,24%), además de la costilla de cerdo (-0,22%) y el pollo (-0,55%).

Otros artículos se mantuvieron estables respecto al mes anterior, como el arroz, la mortadela, la sal fina, el pantalón para hombre, las zapatillas para niño y el guardapolvo escolar, que no registraron variaciones.

El informe subraya que la presión inflacionaria se concentra en alimentos frescos, bebidas y servicios básicos, mientras que algunos rubros de indumentaria y equipamiento del hogar permanecieron sin cambios. La combinación de aumentos en frutas, lácteos y energía con bajas en carnes y verduras refleja la volatilidad del mercado y el impacto directo en el consumo de los hogares rionegrinos.