“Pacha” y “Taba”, dos cóndores andinos rescatadas tras sufrir heridas provocadas por disparos de escopeta, serán liberadas en los próximos días en las sierras de Córdoba luego de completar un extenso proceso de recuperación y rehabilitación. El proyecto cuenta con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, el CONICET y organismos ambientales que trabajan en la conservación de la especie.

Las aves fueron asistidas en el Centro de Rescate Tatú Carreta y atravesaron tratamientos médicos, recuperación muscular y procesos de readaptación para recuperar comportamientos silvestres antes de regresar a su hábitat natural. Como parte del operativo, ambas serán liberadas con dispositivos GPS que permitirán monitorear sus desplazamientos, rutas de vuelo y adaptación en libertad.

Las aves fueron rehabilitadas tras sufrir heridas provocadas por disparos de escopeta

El seguimiento satelital forma parte de una investigación encabezada por especialistas de la UNCo y del CONICET, orientada a generar información clave para fortalecer estrategias de conservación del cóndor andino, una de las especies emblemáticas de la fauna sudamericana. Los datos obtenidos permitirán estudiar hábitos de vuelo, alimentación y uso del territorio en las sierras cordobesas.

Desde las instituciones participantes destacaron que el trabajo conjunto entre universidades, científicos, organismos ambientales y centros de rescate resulta fundamental para proteger la biodiversidad y avanzar en políticas de preservación de especies silvestres amenazadas.