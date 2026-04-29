Estas últimas semanas el conocido influencer Brendan, llamado en redes sociales "Brendan del mundo", estuvo recorriendo distintos puntos de Neuquén. Tanto la capital, con el Paseo Costero, el Shopping y el Monumento a San Martín, pero también estuvo en el interior, por el Volcán Lanín, San Martín de los Andes y otros puntos turísticos de la provincia.

El joven de Estados Unidos tiene más de 790 mil seguidores y se dedica a viajar por Argentina, encontrando lugares inéditos.

Su recorrido siguió ahora hacia Monte Hermoso, la costa argentina, ya que conocerá varios puntos del país. Sin embargo, antes de despedirse de Neuquén, publicó un video de su reacción frente a una localidad que lo dejó totalmente sorprendido.

Qué lo enamoró en esta visita a Neuquén

El pueblo con el que quedó sorprendido fue "Piedra del Águila", camino a la capital neuquina, cuando uno regresa de la cordillera. El joven influencer manifestó su sorpresa de pasar a estar en las montañas con nieve, a un pintoresco pueblo con mucha paz y un paisaje caracterizado por rocas.

El influencer compartió con sus miles de seguidores las características formaciones rocosas que aparecen cuando uno pasa por la localidad. "Está muy piola", manifestó Brendan con su español avanzado a pesar de no haber nacido en Argentina.

Brendan vive en el país hace tres años y en el último tiempo logró conseguir su DNI certificando que es un ciudadano más del país. Sus redes sociales se basan en recorrer varias provincias y compartir su amor por la argentinidad.