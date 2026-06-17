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PLAN DE TRABAJO EN MARCHA

Iniciarán esta semana la demolición del depósito de La Anónima incendiado en Cipolletti

El Comité de Guardia informó que se cotejaron propuestas de empresas ambientales para iniciar la demolición y saneamiento del galpón incendiado en calle Tres Arroyos. Se estima que los trabajos comenzarán esta semana y que se eliminará definitivamente el humo. El tránsito seguirá desviado en la zona

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 07:15
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Los trabajos comenzarían esta semana en el galpón

El Comité de Guardia conformado tras el incendio del depósito de La Anónima en calle Tres Arroyos de Cipolletti avanza en la puesta en marcha del Plan de Trabajo para la demolición y saneamiento de la estructura. El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó que se mantuvo una reunión con la gerencia de la empresa para dar seguimiento a la contratación de una firma ambiental encargada del saneamiento, desarme y disposición final del galpón incendiado.

“Este sábado 13 de junio se presentó la segunda empresa requerida por los procesos del seguro y administrativos, y este martes se compararon las dos propuestas y planes de trabajo planteados para determinar la contratación e inmediata puesta en marcha del Plan de Trabajo”, señaló.

Según el funcionario, se estima que entre este miércoles o jueves comenzarán las tareas en el interior del galpón, lo que permitirá trabajar sobre las cenizas y finalizar con el humo definitivamente esta semana.

Mientras tanto, los desvíos de tránsito continúan vigentes: la calle Tres Arroyos permanece cerrada desde Toschi hasta Medela. La estructura se encuentra perimetrada y se solicita a los vecinos no acercarse a la zona y respetar la señalización colocada.

El Comité de Guardia está integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de la empresa La Anónima y autoridades municipales, quienes coordinan las acciones para garantizar seguridad y avanzar en la fase final de limpieza y remoción de la estructura.

La puesta en marcha del plan representa un paso clave para normalizar la situación ambiental y urbana en el sector, afectado desde el siniestro por la presencia de humo, tránsito interrumpido y riesgos estructurales.

 

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