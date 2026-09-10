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CUIDADO AMBIENTAL

Inspectores rionegrinos abordaron el buque Seminole para fiscalizar la soldadura del ducto submarino de Vaca Muerta Oil Sur

Técnicos de las secretarías de Ambiente y de Hidrocarburos subieron a la embarcación italiana con colaboración de Prefectura Naval para controlar el cumplimiento ambiental y la calidad constructiva del ducto offshore que conectará Punta Colorada con las dos monoboyas de exportación

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 07:38
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Técnicos de Ambiente verificaron a bordo del Seminole la gestión de residuos especiales y las medidas de protección de fauna marina comprometidas en el plan ambiental del proyecto VMOS

Río Negro fiscalizó a bordo del buque factoría Seminole las tareas de soldadura del ducto submarino de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en una inspección conjunta de las secretarías de Ambiente y Cambio Climático e Hidrocarburos, ambas bajo la órbita de la Secretaría de Energía. La Prefectura Naval Argentina colaboró en el operativo, que permitió a los técnicos acceder directamente a las embarcaciones afectadas a la construcción del sistema offshore.

El ducto tendrá aproximadamente 7 kilómetros y conectará la Terminal Punta Colorada con dos monoboyas tipo Turret CALM Buoy, fabricadas por la firma neerlandesa Bluewater, desde las que se cargará petróleo a buques de gran porte para su exportación. El Seminole es el buque especializado en soldar los tramos de cañería y depositarlos progresivamente sobre el lecho marino del Golfo San Matías. Los caños son de acero tri-capa de 38 pulgadas, revestidos en hormigón, y se concentran en el Puerto de San Antonio Este.

En el plano ambiental, los inspectores verificaron la gestión de residuos especiales generados durante la soldadura, las medidas de avistaje y protección de fauna marina, y los planes de prevención y mitigación comprometidos en la obra.

En el plano técnico, los inspectores de Hidrocarburos revisaron los procedimientos de soldadura, la calificación de los soldadores, los registros de cada unión y los ensayos de calidad, además de controlar las etapas de pruebas hidráulicas, limpieza interna de las cañerías, colocación de mantas termocontraíbles, estado del revestimiento de hormigón y posterior tendido del ducto. VMOS proyecta exportar desde Punta Colorada a partir de diciembre de 2026.

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