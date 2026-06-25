Instalarán el primer sistema de energía solar en una empresa neuquina en el Parque Industrial

La desarrolladora Safiar se convirtió en la primera empresa neuquina en invertir en un sistema de generación de energía solar para su sede del Parque Industrial de Neuquén (PIN), en el marco de un convenio firmado con CALF a través de su unidad de servicios Calf Renova.



El acuerdo fue suscripto el miércoles 24 de junio en la sede de la Cooperativa por el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el representante de Safiar, Pablo Arpajou.



El proyecto contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 46 kW de potencia, integrado por 76 paneles solares que serán emplazados en la sede central de la empresa. La obra tendrá un plazo de ejecución de 30 días y una amortización estimada de 36 meses.



La incorporación de esta tecnología permitirá a Safiar optimizar su consumo energético, reducir los picos de demanda y disminuir los costos asociados al exceso de potencia contratada.



Durante la firma del convenio, el presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que Safiar es la primera empresa neuquina en sumarse a este proceso de transición hacia energías renovables. "Se trata de un vínculo estratégico que les permitirá alcanzar un ahorro cercano al 50 % en sus consumos energéticos", señaló.

El proyecto contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de 46 kW de potencia, integrado por 76 paneles solares que serán emplazados en la sede central de la empresa. La obra tendrá un plazo de ejecución de 30 días y una amortización estimada de 36 meses.



La incorporación de esta tecnología permitirá a Safiar optimizar su consumo energético, reducir los picos de demanda y disminuir los costos asociados al exceso de potencia contratada.

Asimismo, remarcó que la Cooperativa impulsa desde hace tiempo la incorporación de nuevas fuentes de energía. "Esperamos que esta decisión marque el inicio de un camino que muchas otras empresas del Parque Industrial puedan recorrer, apostando por una propuesta innovadora y sustentable", expresó.



Por su parte, Pablo Arpajou manifestó su satisfacción por concretar este proyecto y sostuvo que "el futuro de la infraestructura está estrechamente ligado a la eficiencia y al ahorro energético". En ese sentido, adelantó que la empresa trabaja en el desarrollo del primer edificio residencial de la ciudad equipado con paneles solares.



"Como desarrolladores neuquinos tenemos la responsabilidad de avanzar en soluciones de infraestructura que mejoren la calidad de vida y promuevan un crecimiento más sustentable para nuestra ciudad", afirmó.

La Cooperativa CALF continúa fortaleciendo su estrategia para posicionar a Neuquén como un referente nacional en energías limpias, promoviendo la diversificación de la matriz energética y contribuyendo al desarrollo sustentable y a la soberanía energética de la provincia

La gerente de Finanzas y Renovables de CALF, Florencia Panelli Quiroga, celebró la incorporación de Safiar al programa de generación distribuida. "Es muy importante que las empresas neuquinas apuesten por proyectos de energía solar, por el desarrollo sustentable y confíen en la Cooperativa para llevarlos adelante", destacó.



Además, evaluó Panelli Quiroga que el primer edificio con paneles solares vinculados al medidor de servicios comunes de servicios generales les dará a los usuarios que vivan y que inviertan ahí la posibilidad de poder pagar menos expensas vinculadas al servicio eléctrico”.



También participaron de la firma del convenio la secretaria general, Yenny Fonfach; la tesorera, Daniela Panelli; la prosecretaria, Ana Sandoval; la primera vocal titular, Agustina Barahona; y el gerente general, Claudio Tavaglini.



A través de Calf Renova, la Cooperativa continúa fortaleciendo su estrategia para posicionar a Neuquén como un referente nacional en energías limpias, promoviendo la diversificación de la matriz energética y contribuyendo al desarrollo sustentable y a la soberanía energética de la provincia