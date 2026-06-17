La esquina de Leloir y Buenos Aires volvió a ser noticia, aunque esta vez por una mejora que busca brindar mayor seguridad y comodidad a quienes utilizan el transporte público. La Municipalidad de Neuquén instaló una nueva garita de espera de colectivos en el mismo sector donde semanas atrás una estudiante universitaria resultó herida tras la caída de un árbol.

La intervención llega luego de un hecho que generó preocupación entre vecinos, estudiantes y usuarios habituales de una de las paradas más concurridas de la ciudad, ubicada a pocos metros de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El pasado 27 de mayo, una joven de 19 años que cursa Ingeniería en Petróleo esperaba el colectivo cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre ella. Según se informó en aquel momento, una unidad del transporte urbano rozó una rama que sobresalía sobre la calzada y provocó el desprendimiento de la copa de un ejemplar que se encontraba seco.

La estudiante sufrió golpes en la cabeza, la espalda, el cuello y uno de sus brazos. Aunque en un primer momento no sintió dolor, con el correr de los minutos comenzaron a aparecer las molestias y debió ser asistida por personal del SIEN y trasladada a una guardia hospitalaria para realizar controles médicos.

En diálogo con Mejor Informado, la joven había relatado que el impacto la sorprendió mientras aguardaba la llegada de su colectivo. También recordó que varias personas se acercaron para ayudarla tras el accidente y que fueron los pasajeros de la unidad involucrada quienes le preguntaban constantemente cómo se encontraba.

Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad, aunque el episodio dejó al descubierto la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en una zona por la que diariamente transitan cientos de estudiantes, docentes y trabajadores.

La nueva garita instalada por el municipio representa una mejora para quienes utilizan esa parada y forma parte de las acciones destinadas a optimizar la infraestructura urbana y brindar espacios más seguros para los usuarios del transporte público.

El lugar había quedado marcado por un incidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Hoy, con una nueva estructura de resguardo y tras la remoción del árbol que provocó el accidente, la esquina ofrece mejores condiciones para quienes esperan el colectivo cada día.