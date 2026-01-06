La intensa tormenta que se descargó sobre la región durante la noche del lunes provocó daños significativos en el sistema eléctrico de media tensión, afectando a Cipolletti y a la localidad de Valle Azul. Las ráfagas de viento y las descargas atmosféricas generaron múltiples contingencias que obligaron a un despliegue inmediato de los equipos operativos de la distribuidora EDERSA, quienes trabajaron hasta altas horas de la madrugada y continúan en la calle atendiendo los sectores más comprometidos.

En Cipolletti, uno de los incidentes más relevantes se produjo en la zona este de la ciudad, donde un árbol de grandes dimensiones se derrumbó y ocasionó roturas en las instalaciones eléctricas. Como consecuencia de este hecho, varios barrios permanecen sin suministro eléctrico: Los Robles I, Los Robles II, San Jacobo, Jardines del Valle, Chacras del Este y sectores aledaños. Para atender esta situación, dos cuadrillas de la empresa se encuentran trabajando en el lugar desde la madrugada, realizando las reparaciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

En Cipolletti la caída de un árbol de grandes dimensiones provocó cortes en algunos barrios

En Valle Azul, la guardia operativa de la sucursal Villa Regina se movilizó rápidamente y trabaja desde las primeras horas del día. Allí, la caída de álamos sobre las redes eléctricas, sumada a las descargas atmosféricas registradas durante la tormenta, ocasionaron interrupciones que dejaron sin suministro a gran parte de la localidad. El personal se encuentra desplegado en distintos puntos para despejar las líneas y reparar los daños, con el objetivo de normalizar el servicio en las próximas horas.

Desde la empresa se informó que las tareas de reparación continuarán durante toda la jornada, priorizando los sectores más afectados y garantizando la seguridad de los operarios y de los vecinos. Se destacó además que el trabajo se realiza en condiciones complejas, debido a la magnitud de los daños y a la necesidad de coordinar acciones en simultáneo en diferentes localidades.

La distribuidora recordó que, ante este tipo de contingencias, se busca restablecer el servicio de manera progresiva, comenzando por las zonas más críticas y avanzando hacia los sectores residenciales. También se solicitó a la comunidad mantener la precaución en las áreas donde se desarrollan las tareas, evitando acercarse a los equipos y respetando las indicaciones de seguridad.