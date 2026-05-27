En la tarde de este miércoles 27 de mayo, un árbol de grandes dimensiones cayó en la vereda de la calle Leloir al 80. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho dejó a una persona herida, por lo que personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) debió asistir al lugar para auxiliarla.

Cómo fue la caída del árbol que dejó una persona herida en calle Leloir al 80

Se informó que el árbol, que estaba seco, cayó luego de que un colectivo que tiene su parada allí lo golpeara y provocara que se rompa. La víctima es una joven que estaba esperando el transporte público y quedó tendida en el piso.

Cuando se retiraba, con su parte trasera, se llevó puesta una de las ramas y provocó la caída de la copa, que se terminó cortando y rompiendo en el suelo. Esto provocó que una alumna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) resultara herida en la cabeza y la espalda. Además, destacaron que estaba en estado de shock y que luego se retiró por sus propios medios con la ayuda de conocidos.

Documentación extraviada durante el siniestro

Tras el hecho, la joven golpeada por el árbol solicitó colaboración a la ciudadanía ya que cree que perdió alguna documentación en el accidente. Según sus cálculos, la documentación pudo haber quedado bajo las ramas caídas.

Se destaca que podría haber tenido un desenlace más grave ya que por la zona pasan muchos niños y jóvenes que van hacia los jardines, escuelas y la universidad. Por el momento trabaja Defensa Civil en el lugar para retirar lo que quedó ya que el árbol corta la vereda y molesta al paso, por lo cual cercaron el lugar.