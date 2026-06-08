La intendenta María Emilia Soria fue recibida por el gobernador Alberto Weretilneck. Se trata de la primera audiencia institucional solicitada formalmente ante el mandatario en siete años de gestión municipal. El encuentro se produjo apenas semanas después de que anunciara su intención de competir por la Gobernación de Río Negro en 2027 y puso sobre la mesa una lista de reclamos de obras comprometidas para el Parque Industrial II, avances en un plan de agua potable y precisiones sobre la inconclusa y etrena autopista de la Ruta Nacional 22, ante la transferencia del gobierno de Javier Milei a la provincia.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Energía y Ambiente, en Cipolletti, y tuvo un fuerte contenido político. No sólo porque significó la primera audiencia institucional gestionada por Soria ante Weretilneck desde que asumió la conducción del Municipio de Roca en diciembre de 2019, sino también porque ocurrió en pleno reordenamiento electoral de cara a la disputa provincial del año próximo.

En ese contexto, uno de los temas centrales fue el acceso al Parque Industrial II. Allí, el gobernador confirmó que la obra del derivador vial volverá a ser licitada antes de septiembre. Sin embargo, detrás del anuncio aparece una realidad menos alentadora. El proyecto ya había sido comprometido por el Gobierno provincial, pero la licitación realizada meses atrás, con un presupuesto oficial superior a los 1.131 millones de pesos, terminó desierta al no presentarse ofertas válidas.

Además, la expectativa generada por el crecimiento del parque industrial, a metros de la traza del Vaca Muerta Oil Sur y un puñado de kilómetros de la estación cabecera de Allen, contrasta con su desarrollo actual. A pesar de haber sido presentado como uno de los motores productivos del futuro de Roca, en la actualidad sólo una empresa se encuentra radicada en el predio de 200 hectáreas, mientras gran parte de la infraestructura proyectada sigue pendiente.

Por otra parte, el gobernador ratificó avances administrativos para el Plan Director de Agua Potable, una obra estratégica valuada en 27 millones de dólares que será financiada por la CAF. Según explicó Weretilneck, ya se completó la instancia de Consulta Significativa y, una vez recibidas las observaciones del organismo internacional, se avanzará con el llamado a licitación pública durante julio.

Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la ciudad en las últimas décadas, ya que busca ampliar la capacidad del sistema de distribución y acompañar el crecimiento urbano ante la expansión sostenida de su población.

Sin embargo, el capítulo más sensible volvió a ser la Ruta Nacional 22. Allí no hubo anuncios, plazos ni compromisos concretos. Weretilneck reconoció que el proceso de transferencia de la traza a la Provincia continúa en marcha, pero admitió quea no existen definiciones del gobierno nacional. Menos aún sobre cuándo comenzarán las obras ni cuáles serán las intervenciones definitivas.

La única novedad fue el compromiso de analizar una solución para el cruce de Damas Patricias, uno de los puntos más conflictivos y peligrosos del tránsito roquense. La alternativa evaluada contempla el entubamiento del pluvial P IV y la construcción de un nuevo puente para mejorar la circulación en el sector.

La situación resulta llamativa. Durante los años en que el gobierno nacional estuvo en manos del mismo espacio político que integra la familia Soria, los reclamos públicos por la paralización de la ampliación de la Ruta 22 fueron escasos o prácticamente inexistentes. Sin embargo, en los últimos meses, y especialmente después de confirmar su intención de disputar la Gobernación, la intendenta comenzó a ubicar el tema entre las principales demandas de su agenda política.

Tras el encuentro, Soria realizó una evaluación positiva y destacó la importancia del diálogo institucional. "Pudimos cumplir nuestro objetivo principal que era poner los temas sobre la mesa y obtener las respuestas que institucionalmente corresponden", señaló.

La menor de la familia que gobierna la ciudad desde 2003, aseguró que "vamos a seguir trabajando para construir soluciones y aportar en lo que haga falta. Las diferencias políticas no tienen que ser un impedimento para buscar soluciones conjuntas a los problemas de los vecinos".