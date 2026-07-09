El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó adelante un ciclo de actividades territoriales de difusión y prevención sobre la triquinosis, con participación de productores, elaboradores de alimentos y público general en diversas provincias del país. En Río Negro, las jornadas se concretaron en Río Colorado, General Conesa y Roca, donde se destacó la importancia de reforzar las medidas sanitarias en la producción y el consumo de alimentos.

Las iniciativas incluyeron charlas informativas y capacitaciones destinadas a brindar recomendaciones para evitar la transmisión de esta zoonosis, que se produce por el consumo de carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas del parásito Trichinella spp. Se subrayó que la enfermedad no puede detectarse a simple vista, por lo que resulta clave el conocimiento de las medidas preventivas tanto para quienes producen como para quienes consumen.

En las ciudades rionegrinas, los agentes del SENASA remarcaron la necesidad de aplicar controles bromatológicos, garantizar condiciones higiénico-sanitarias en los predios y realizar el análisis de la carne mediante la técnica de Digestión Artificial antes de su consumo o elaboración de derivados. También se intercambiaron experiencias con productores de chacinados y embutidos, reforzando la importancia de evitar la comercialización en circuitos informales.

El organismo nacional destacó que recientemente se registraron casos de triquinosis en distintas provincias y que, con la llegada de los meses más fríos, aumenta el riesgo de transmisión debido a la elaboración y consumo de chacinados caseros. Por ello, las jornadas apuntaron a fortalecer la concientización comunitaria y la prevención sanitaria en la región.