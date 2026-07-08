Con el comienzo de las vacaciones de invierno en distintas provincias argentinas y el incremento de viajes hacia el sur del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reforzó las recomendaciones a quienes se trasladen a la región patagónica. El organismo recordó que en los puntos de acceso se realizan controles para impedir el ingreso de plagas y enfermedades que podrían dañar la producción agropecuaria.

La Patagonia es reconocida internacionalmente por su estatus zoofitosanitario diferenciado, lo que le otorga ventajas competitivas en los mercados más exigentes. Entre sus principales logros, la región fue declarada área libre de moscas de la fruta y zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, condiciones que permiten exportar productos con mayor valor agregado.

Bajo el lema “Patagonia región única, sanidad diferenciada”, SENASA coordina acciones con los gobiernos provinciales y con la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), integrada por todas las provincias del sur, Buenos Aires y el sector privado. El objetivo es sostener un patrimonio sanitario que constituye un diferencial productivo y económico para la región.

Para cuidar ese estatus se implementan controles cuarentenarios en rutas y aeropuertos. Los agentes inspeccionan vehículos y equipajes para detectar la presencia de frutas, hortalizas, carnes rojas, salazones y productos caseros o artesanales sin identificación.

Los productos de origen vegetal que no pueden ingresar incluyen cítricos, frutas de carozo, frutas de pepita, granada, higo, palta (excepto la variedad Hass) y pimiento, entre otros. En cuanto a los productos de origen animal, está prohibido el ingreso de carnes frescas con hueso, menudencias, elaboraciones caseras o artesanales, productos de caza y cueros frescos de especies susceptibles a la fiebre aftosa, como bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y animales silvestres.

Sí se permite transportar, en cantidades para consumo personal o familiar, alimentos secos de almacén como arroz, fideos, yerba y azúcar; productos lácteos envasados y rotulados; alimentos cocidos listos para consumo; frutas y hortalizas que no sean hospedantes de moscas de la fruta; cortes de carne sin hueso y embutidos frescos envasados al vacío y rotulados, además de embutidos secos y salazones sin hueso elaborados en establecimientos habilitados por SENASA.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana es fundamental para sostener la sanidad diferenciada de la Patagonia. Facilitar los controles en los puntos de ingreso contribuye a proteger la producción agropecuaria nacional y a mantener la competitividad de la región en los mercados internacionales.