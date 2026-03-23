Un llamado urgente que activó el operativo

Todo comenzó con una comunicación desde el hospital de Piedra del Águila que alertó sobre una situación delicada en la costa del embalse. Una persona se encontraba lesionada y sin posibilidades de salir por sus propios medios.

La información inicial marcaba un escenario complicado: el herido estaba en un sector alejado, con acceso limitado y sin caminos directos para vehículos de emergencia.

Atrapado en una zona sin acceso

Al llegar al lugar, los equipos confirmaron que la víctima presentaba una lesión en la rodilla y se encontraba en un punto de difícil acceso, rodeado por un terreno que impedía cualquier maniobra rápida por vía terrestre.

La ubicación obligó a redefinir la estrategia en el momento. No había margen para improvisaciones: cada decisión debía ser precisa para evitar agravar la situación.

El rescate desde el agua, la única opción

Ante la imposibilidad de acceder por tierra, el operativo dependió de un traslado por agua. Operarios de la empresa Idris facilitaron una embarcación que permitió llegar hasta la persona herida.

Ese recurso fue clave para acortar los tiempos en un contexto donde cada minuto contaba. Sin esa intervención, el acceso hubiera sido mucho más lento y complejo.

Inmovilización y traslado seguro

Una vez en el lugar, el personal de bomberos procedió a inmovilizar a la víctima utilizando una tabla rígida. Luego se realizó el traslado hasta la ambulancia, donde recibió la primera atención médica antes de ser derivada.

El procedimiento se completó sin complicaciones, pese a las condiciones del terreno y las limitaciones del entorno.

Un trabajo coordinado en un escenario complejo

Del operativo participaron bomberos voluntarios, personal de salud, operarios de la empresa Idris y agentes de Guardafauna, quienes colaboraron para garantizar un rescate seguro.

La intervención volvió a poner en foco las dificultades que presenta la costa del embalse, un área frecuentada por actividades recreativas pero que, en situaciones de emergencia, puede transformarse en un escenario de alto riesgo.

Un recordatorio sobre los riesgos en la zona

El Embalse Piedra del Águila es uno de los puntos elegidos para el descanso y la recreación, pero su geografía presenta sectores de acceso complejo.

Este tipo de episodios refuerza la necesidad de extremar precauciones y planificar cada salida, especialmente en áreas alejadas donde la asistencia puede demorar y requerir operativos especiales como el que se desplegó en esta ocasión.