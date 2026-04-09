Intentos de ingresar droga en cárceles de Neuquén: el riesgo que asumen internas y visitas y las duras penas

Los controles en las unidades de detención de Neuquén volvieron a dejar al descubierto una práctica que, lejos de disminuir, se repite con frecuencia: el intento de ingreso de drogas ocultas entre pertenencias, prendas e incluso en el cuerpo de internas y visitantes. Esta vez, los procedimientos en las Unidades de Detención N° 12 y 16 permitieron secuestrar cocaína y cannabis sativa, evitando su circulación dentro de los penales.

El caso más significativo ocurrió en la Unidad N° 16, donde durante una requisa preventiva el personal penitenciario encontró, entre las prendas de una interna, una bolsa con 26 envoltorios de cocaína, con un peso cercano a los 14 gramos. Según explicó el comisario inspector Claudio Rodríguez, coordinador de la Dirección de Unidades Penitenciarias, “estaba fraccionada en pequeñas dosis, presumiblemente para su distribución dentro del penal”.

En paralelo, en la Unidad N° 12, una mujer que se disponía a visitar a un interno fue detectada por su actitud nerviosa durante el control de ingreso. Tras la intervención del personal, extrajo de entre sus prendas íntimas un envoltorio con 7 gramos de marihuana.

Ambos hechos activaron la intervención del Departamento Antinarcóticos y de la Fiscalía de Narcocriminalidad, que avanzó con las imputaciones por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

El riesgo que asumen internas y visitas

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, Rodríguez fue contundente al señalar que este tipo de situaciones “lamentablemente son comunes” y que muchas personas se arriesgan a ingresar sustancias prohibidas pese a conocer las consecuencias.

“El ingenio que utilizan para ocultar la droga muchas veces supera la ficción: se ha encontrado en alimentos, muebles con doble fondo o dispositivos electrónicos. Son innumerables los métodos”, detalló.

Sin embargo, el funcionario remarcó que los controles son cada vez más rigurosos y se basan tanto en la revisión de pertenencias como en la observación del comportamiento de las visitas.

Las penas: más que una sanción interna

Uno de los puntos más sensibles es el impacto legal para quienes intentan ingresar droga a los penales. Según explicó Rodríguez, las consecuencias no se limitan a sanciones administrativas. “Se inicia una causa judicial por narcomenudeo, que no es menor. La suspensión de una visita puede ser pasajera, pero la causa penal queda”, advirtió.

En el caso de las visitas, además de la imputación, pueden recibir restricciones o la suspensión del ingreso a la unidad por un período determinado. Para los internos o internas, las sanciones incluyen la apertura de expedientes disciplinarios, la pérdida de beneficios y la baja en la calificación de conducta, en el marco de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena.

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos reflejan la efectividad de los controles implementados en las unidades penitenciarias y el trabajo coordinado con áreas especializadas.

Aun así, el mensaje hacia la comunidad es claro: el intento de ingresar drogas a una cárcel no solo fracasa en la mayoría de los casos, sino que puede derivar en consecuencias penales graves para quienes lo intentan. “Más que un beneficio, termina siendo un perjuicio para todos, incluso para los propios internos y sus familias”, concluyó Rodríguez