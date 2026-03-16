Las intensas lluvias de los últimos días no solo complicaron la vida cotidiana en la ciudad, también dejaron al descubierto un problema que los trabajadores del Hospital de Área de El Bolsón vienen denunciando desde hace más de un año: las filtraciones de agua en los consultorios.

El ingreso de agua obligó a suspender todos los turnos programados para este lunes en los servicios de Traumatología, Ginecología y Pediatría, tres de las áreas más demandadas por la comunidad. La dirección del centro de salud informó que los equipos técnicos trabajan para reparar los daños y restablecer la atención lo antes posible, aunque reconocieron que la situación expone nuevamente las falencias estructurales del edificio.

Los trabajadores del hospital remarcaron que el problema no es nuevo. Desde hace tiempo vienen reclamando inversiones en infraestructura y mantenimiento, advirtiendo que las filtraciones afectan directamente la calidad de la atención y la seguridad de pacientes y profesionales. La suspensión de turnos se suma a un escenario de malestar generalizado, donde la falta de respuestas concretas agrava la percepción de abandono.

A esto se suma otro punto crítico: el sistema de turnos electrónicos, presentado como una modernización, dejó de funcionar hace meses. La comunidad vuelve a hacer fila a la intemperie para conseguir atención, lo que genera largas esperas y expone a los pacientes a condiciones climáticas adversas.

Las autoridades del hospital pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión de la población. Sin embargo, el episodio refuerza el reclamo histórico de los trabajadores, que insisten en la necesidad de una solución integral para garantizar un servicio de salud digno y seguro en El Bolsón.