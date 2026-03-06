Un ladrón de 26 años fue detenido en pleno centro de El Bolsón luego de ser sorprendido robando dentro de un motorhome. Cuando la dueña del vehículo lo descubrió, el delincuente reaccionó con violencia para intentar escapar y la golpeó a puñetazos y patadas en el abdomen, pese a que la mujer aseguró estar embarazada. Vecinos lograron reducirlo tras una breve persecución hasta que llegó la Policía.

El violento episodio ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 20.30, sobre la calle Rivadavia, entre Roca y Ulieldin, en una zona céntrica de la localidad cordillerana. Allí se encontraba estacionado el motorhome que fue blanco del robo, mientras su propietaria se encontraba en las inmediaciones.

Sin embargo, cuando la mujer regresó y abrió la puerta del vehículo, se encontró cara a cara con el ladrón. El delincuente estaba en pleno robo y ya había juntado varios objetos para escapar: un televisor de 43 pulgadas, dos teléfonos celulares, una mochila y distintas prendas de ropa.

Lejos de entregarse o intentar huir sin violencia, el hombre reaccionó de manera brutal. Según el relato policial, al verse descubierto atacó a la mujer con golpes de puño y patadas en el abdomen para abrirse paso y escapar del lugar.

Pero su intento de fuga duró poco. A los gritos de la víctima y el movimiento que generó la situación, varias personas que estaban en la zona intervinieron rápidamente. En cuestión de segundos, vecinos lograron interceptar al sospechoso y reducirlo mientras intentaba huir con los elementos robados.

Mientras tanto, un llamado al 911 RN Emergencias alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando el móvil llegó al lugar, los efectivos encontraron al ladrón retenido por los vecinos y procedieron a detenerlo de inmediato.

Por otra parte, la situación generó una preocupación mayor cuando la víctima manifestó que podría estar embarazada. Según indicó a los efectivos, recientemente se había realizado un test que dio positivo, aunque todavía restan estudios médicos para confirmar el embarazo.

Este dato podría convertirse en un agravante dentro de la causa judicial, ya que la mujer recibió golpes y patadas directamente en el abdomen durante el ataque.

Finalmente, el acusado quedó detenido y alojado en la Comisaría 12° a disposición de la Fiscalía de turno. Además, trascendió que el sospechoso posee antecedentes por delitos contra la propiedad.