El secretario del Interior de Neuquén, Gustavo Coatz se reunió días atrás con Graciela Bianchini, exdirectora del Centro Regional Universitario de Zapala (Creuza), quien le entregó un informe de su gestión.

Durante su mandato, Bianchini trabajó con el Gobierno provincial para la instalación de unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en las regiones del Alto Neuquén y Vaca Muerta.

Fue así que el 4 de agosto de 2025, tras la firma de un convenio por parte del gobernador Rolando Figueroa, se inauguró la sede Chos Malal, con subsedes en Buta Ranquil y Andacollo. En Chos Malal, la unidad académica funciona en instalaciones del Centro Cultural, las cuales fueron cedidas por el municipio local.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, desde el Ministerio de Educación y por intermedio de gestiones realizadas por la ministra Soledad Martínez, el Gobierno provincial invirtió más de $664 millones, distribuidos en partidas correspondientes a 2025 y 2026.

Como resultado, un total de 483 alumnos pudieron acceder a diferentes diplomaturas en Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil, como así también a las carreras que actualmente ofrece el Creuza: la tecnicatura universitaria en Topografía, ingeniería en Agrimensura y la licenciatura en Tecnología Minera. Las diplomaturas están vinculadas a patrimonio geológico y geoturismo.

“Estamos en presencia del único ejemplo en el país de una provincia que cubre el 100% del gasto de una unidad académica de una universidad pública, con cientos de millones de pesos invertidos. A partir de dicha inversión, más de 400 alumnos pueden acceder a la universidad pública. Es algo de lo que no se registran antecedentes en nuestro país”, destacó el secretario Coatz.

“Estoy muy contento de recibir a Graciela Bianchini, exdirectora del Creuza, quien nos entregó su informe de gestión”, explicó. Además, el secretario resaltó el trabajo de la ministra de Educación, Soledad Martínez: “El Ministerio de Educación fue el encargado de formalizar los convenios y la totalidad de la inversión se realizó desde la cartera”.

Por su parte, Bianchini agradeció el rol que asumió la gestión del gobernador Figueroa y destacó que “no es normal que un Gobierno provincial ayude de esta manera a poner en marcha una unidad académica de la universidad. Estoy absolutamente convencida que un gobierno que invierte en educación, es un gobierno al que le interesa la gente”.

Para finalizar, Coatz agradeció la labor de Pedro Cayul y Manuel San Martín, intendentes de Buta Ranquil y Andacollo, respectivamente.