Con una inversión de US$3 millones, avanza la primera planta de pellets de biomasa en Junín

Neuquén continúa fortaleciendo su estrategia de diversificación energética con avances concretos en la construcción de la planta de producción de pellets de biomasa que Corfone S.A. desarrolla en Junín de los Andes.



El proyecto, financiado por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), atraviesa una etapa clave tanto en la obra civil como en la logística internacional del equipamiento, acercándose progresivamente a su puesta en funcionamiento.



La futura planta tendrá capacidad para producir alrededor de 6.000 toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico elaborado a partir del descarte de la producción forestal -cantoneras, aserrín y viruta-. Este recurso permitirá ampliar las alternativas de calefacción para hogares e instituciones, especialmente en zonas donde aún no llega la red de gas natural.



El desarrollo de esta iniciativa se complementa con el proceso de expansión de redes de gas que la Provincia impulsa en distintas localidades, generando nuevas soluciones energéticas para mejorar la calidad de vida de las familias neuquinas.



En los últimos días se registraron avances significativos en la obra. El galpón principal ya se encuentra completamente techado y actualmente se ejecuta el hormigón de la plataforma que recibirá el equipamiento industrial. Además, se avanza en el cierre lateral de la nave principal.



En paralelo, se organiza la logística para la llegada del equipamiento fabricado en Italia, que representa cerca del 50% de la inversión total del proyecto. Está previsto que el cargamento -compuesto por alrededor de once contenedores- arribe al país a fines de marzo y sea trasladado a Junín de los Andes durante los primeros días de abril.



La inversión total supera los US$3 millones y se concreta mediante un esquema de leasing con Gas y Petróleo del Neuquén, en el marco de la nueva orientación de la empresa energética provincial, que destina parte de sus utilidades al impulso de proyectos de desarrollo sustentable con impacto social y productivo en el territorio.



Desde Corfone S.A. destacaron que la planta de pellets no solo permitirá diversificar la matriz productiva de la empresa forestal, sino que también fortalecerá el aprovechamiento de los recursos del sector maderero, generando valor agregado, empleo local y una alternativa energética más limpia para la comunidad.



Además de promover el desarrollo productivo, la iniciativa se inscribe en la política provincial de transición hacia energías más sustentables, aprovechando recursos locales y consolidando soluciones innovadoras para el abastecimiento energético.



