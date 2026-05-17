El Instituto de Seguridad Social del Neuquén anunció que desde el 1 de junio las afiliadas de entre 30 y 64 años accederán al test del Virus del Papiloma Humano (HPV) con cobertura total y sin coseguro. La medida fue impulsada en conjunto con el Ministerio de Salud provincial y forma parte de las políticas de prevención vinculadas al cáncer de cuello de útero, una de las líneas de cuidado priorizadas dentro del Plan Provincial de Salud.

La resolución fue aprobada por el Consejo de Administración del ISSN y establece la eliminación del coseguro del 20% que las afiliadas debían afrontar hasta el momento para realizarse la práctica. De esta manera, el test de HPV mediante técnica PCR quedará incorporado formalmente a la cartilla de prestaciones con cobertura al 100%.

Según se informó oficialmente, la medida alcanzará a 68.694 afiliadas en toda la provincia de Neuquén.

Desde la cartera sanitaria indicaron que la decisión apunta a fortalecer las estrategias de detección temprana y prevención, facilitando el acceso a controles de rutina vinculados a la salud ginecológica. El test de HPV forma parte del Subprograma de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero, integrado dentro del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

El protocolo establece que, en caso de obtener un resultado negativo, el control deberá repetirse cada cinco años.

Si el resultado es positivo, el procedimiento contempla la realización de un Papanicolaou (PAP) y, de ser necesario, una colposcopía para profundizar los estudios. Además, a los 18 meses se prevé repetir el test de HPV, con la correspondiente autorización de Auditoría Médica.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de esta cobertura representa una inversión sanitaria orientada a reducir riesgos y fortalecer el acceso a prácticas preventivas en todo el territorio neuquino.