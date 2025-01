Juana Repetto reveló que le sacaron una parte de su útero por el HPV

Juana Repetto, la actriz e hija de Reina Reech y de Nicolás Repetto, usó sus redes sociales para concientizar sobre un problema de salud que puede afectar a gran parte de la población mundial.

Es que la joven, quien ya es madre de dos hijos, confesó que tuvo que someterse a una cirugía de útero en el 2023 para que le extrajeran las partes afectadas por el HPV (Virus de Papiloma Humano), y habló sobre la importancia de los chequeos médicos para detectar a tiempo este tipo de situación.

El HPV es un grupo de virus que se transmiten por contacto sexual o por contacto íntimo de piel a piel, por lo cual es la infección de transmisión sexual (ITS) más común. Existen dos grupos de VPH: de riesgo bajo (suelen causar verrugas) y de riesgo alto (pueden causar cáncer).

“Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres”, arrancó diciendo la artista en un video.

“En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía. Es un virus que podría irse solo. Entonces mi médico me repitió el PAP a los seis meses. Cuando persistió durante dos, tres PAPS, me dijo ‘hay una lesión en el útero, por este HPV, que solo no se está yendo, hay que operar’”, confió sobre su diagnóstico.

A partir de allí, su doctora la tranquilizó y le aclaró que se trataba de "una cirugía relativamente sencilla", algo que luego no pasó. "Al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, relató sobre cómo se fueron dando las cosas.

Sin embargo, luego aclaró, “Me hicieron la cirugía, salió todo bien, quedaron los bordes libres del virus. El doc me dice que me de la vacuna si o si. En mi caso fue fundamental no solo porque previene la reincidencia del virus, si no que me cubre y reduce mucho los riesgos del resto de las cepas”.

“Siempre me sigo chequeando cada 6 meses desde la cirugía. Gracias a la vida me siguen dando perfecto cada vez que me los hago pero no me atrevía a la vacuna. Después de casi 3 años me la di”, cerró la actriz en su posteo.