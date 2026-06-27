Rescataron a un zorro encadenado que era exhibido ilegalmente en una casa de comidas

Un zorro que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con signos de maltrato, fue rescatado por la Policía Federal Argentina en la ciudad bonaerense de San Pedro durante un operativo de preservación de la fauna silvestre.

Las acciones se encuadraron en un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) detectaron que el ejemplar se encontraba "en condiciones de hacinamiento y lejos de su hábitat natural".

El animal silvestre era mantenido en una casa de comidas ubicada en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Las tareas de campo que permitieron el hallazgo estuvieron a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, cuyos agentes individualizaron un inmueble que funcionaba como una casa de comidas que abría únicamente los fines de semana y que, dentro de sus instalaciones, poseía de manera irregular un sector destinado a la exhibición de animales de ganado.

El avance de las pesquisas determinó que en el lugar existían sospechas firmes sobre la presencia de animales silvestres cuya tenencia se encuentra estrictamente prohibida por las normativas vigentes en el territorio nacional. Ante la recolección de las pruebas pertinentes, el Juzgado de Garantías N°1 de San Nicolás, conducido por el Dr. Román Parodi, libró la correspondiente orden de allanamiento para la finca ubicada en la calle Camino Debok al 1400.

El zorro fue rescatado por la Policía Federal y trasladado a un centro especializado para su recuperación.

En el perímetro inspeccionado, los efectivos constataron que el ejemplar de zorro "se hallaba encadenado, con signos de maltrato y encerrado de manera precaria en el interior de un corral de madera", procediendo de forma inmediata a su resguardo bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº7 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani.

En el transcurso del pesaje y la identificación del establecimiento, el personal policial identificó a una mujer de 51 años que se desempeñaba como encargada del lugar. Al efectuar la consulta con el magistrado interventor en la causa, las autoridades judiciales dispusieron la notificación formal y la imputación de la ciudadana por la presunta infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la fauna y a la Ley 14.346 de Maltrato de animales.

Finalmente, los voceros de la fuerza señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el animal rescatado, al encontrarse protegido por las leyes vigentes de fauna, "fue posteriormente trasladado hacia el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF), situado en la ciudad de Santa Fe", donde recibirá la atención correspondiente para su estabilización.