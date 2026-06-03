En las últimas horas, el Parque Nacional Lanín ha dado inicio a una nueva etapa de trabajo en el área del Proyecto Huemul, centrada en el control sostenido de jabalí europeo en sectores estratégicos de Queñi. Estas acciones forman parte del proceso de restauración ambiental para mejorar las condiciones del hábitat del huemul, Monumento Natural Nacional y una de las especies más amenazadas de la Patagonia andina.

Por qué controlar al jabalí europeo

El jabalí europeo representa una de las principales amenazas para estos ambientes. Su presencia produce alteraciones sobre el suelo, afecta la regeneración del bosque nativo, modifica cursos de agua y genera impactos sobre sectores utilizados por fauna silvestre. Además, puede actuar como transmisor de diversas enfermedades.

En esta primera instancia, desde el Parque Nacional Lanín explicaron que se implementará el Sistema de Trampa Pig Brig, una tecnología diseñada específicamente para el manejo de jabalíes Esto permite realizar controles con menor impacto sobre otras especies.

Las jaulas con las que buscan controlar la amenaza de los jabalíes europeos - Foto: Facebook P.N. Lanín

Las trampas fueron donadas por la empresa Numaco en el marco del acompañamiento a las acciones de conservación que lleva adelante el Parque Nacional Lanín.

Áreas del Parque Nacional Lanín donde está prohibido el tránsito

Desde el perfil de Facebook del Parque Nacional Lanín, enumeraron las áreas en las que se prohibió el ingreso y tránsito de personas en pos de la conservación de hábitats. A saber:

• Queñi

• Pampa Caruin (Pucará)

• Lago Venados

Qué es el Proyecto Huemul que impulsa el Parque Nacional Lanín

Impulsado junto a la Fundación Huilo Huilo, el Proyecto Huemul consolida acciones de restauración y manejo del hábitat que ya permiten registrar nuevamente la presencia de huemules en el área de Queñi luego de casi 30 años. En este contexto, el control de especies exóticas invasoras constituye una herramienta fundamental para sostener la recuperación ambiental del sector.

Sobre los jabalíes europeos, el Parque Nacional Lanín informa que los animales removidos no se destinan al consumo ni a la donación. Esta medida responde a criterios sanitarios, técnicos y ambientales, ya que los ejemplares no provienen de un circuito formal de producción ni cuentan con controles bromatológicos, pudiendo representar riesgos tanto para la salud humana como animal.