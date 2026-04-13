Jorge Sapag: “Neuquén hoy produce 605.000 barriles de crudo diarios y el 95% proviene de Vaca Muerta”

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag habló con Pancho Casado y el equipo de La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de la presentación de su libro Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina. Hizo alusión principalmente a cómo ve la producción de hidrocarburos (gas y petróleo) hoy en la Provincia.

Con respecto a la presentación de su libro en Buenos Aires, Sapag afirmó que “fue una reunión muy cálida y afectuosa, tengo que agradecer a la editorial Sidera y a todo el equipo. Se trató de una presentación que pretende ser un testimonio de lo que significa Vaca Muerta para los neuquinos y los argentinos. Estuvieron presentes las empresas que apostaron a la formación y algunos que fueron protagonistas de la historia del yacimiento en la redacción de leyes y normas”.

La relevancia de Vaca Muerta para el desarrollo nacional

“Yo siempre digo que Vaca Muerta tiene un protagonismo muy importante que es la geología de la roca generadora, tiene miles de kilómetros cuadrados de extensión que alberga líquidos gaseosos. Cubre 30.000 kilómetros cuadrados, hay 11.000 que están concesionados a las compañías nacionales e internacionales, eso permitió producir un cambio revolucionario ya que el 70% de los recursos salen de Neuquén y el 95% de la Patagonia”, explicó Jorge Sapag.

En ese sentido continuó: “Todos los días hay que trabajar, dar seguridad jurídica, estabilidad fiscal, ser previsibles. Yo hablo siempre de sustentabilidad económica para que se invierta, ambiental para cuidar la tierra, social y normativa también, es decir que las leyes provinciales y nacionales permitan que haya seguridad jurídica”.

“Neuquén hoy produce 605.000 barriles de crudo diarios”

Por otro lado, el exgobernador manifestó: “Neuquén está en 605.000 barriles diarios de crudo y la mayor parte es de Vaca Muerta (95%). En gas estamos en 100 millones de metros cúbicos por día y el 90% es no convencional. Si nos hubiésemos quedado solo con el convencional, la declinación natural nos llevaría a producir 15.000 barriles de petróleo nada más”:

Sobre la misma línea agregó: “El petróleo es de alta calidad, similar al brent, con poco azufre. El gas es muy bueno también, tiene entre el 15 y 30% de gases ricos, eso permite a Neuquén posicionarse como una cuna posible de emprendimientos que hagan industrialización en origen como es el metanol que se produce en Plaza Huincul y Cutral Co”.

Además, el exfuncionario provincial se refirió al desarrollo del GNL:

“Está el Gas Natural Licuado que empezará a transportarse en barcos, hay cuatro de YPF y dos de PAE, esto permitirá el pago de la deuda externa, bajar el riesgo país y la estabilización macroeconómica que es lo que se necesita. Neuquén ofrece garantías hoy, esto ha sido un proyecto al que se le dio continuidad en el tiempo a través de los gobiernos provinciales”, precisó.

Diversificación de la producción e industrialización en origen

Finalmente, Jorge Sapag manifestó que “la política estatal neuquina que nació de una necesidad de contar con recursos se convirtió en una estrategia nacional que brinda un escenario de abundancia, hay que aprovechar eso, que no se convierta en una maldición. Tenemos que hacer diversificación de la producción, industrialización en origen, los ductos que sean necesarios”.