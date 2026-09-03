El tiempo acompañará este jueves 3 de septiembre en buena parte de la provincia de Neuquén. De acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo mayormente despejado o con escasa nubosidad, temperaturas frías durante la mañana y ascenso térmico por la tarde en los sectores de valle y meseta. En la cordillera continuarán las condiciones típicamente invernales, con ambiente frío y presencia de nieve acumulada en zonas altas.

En términos generales, la jornada de este jueves mostrará una provincia dividida entre las tardes agradables de los valles y el persistente ambiente invernal de la cordillera. El SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones de alertas meteorológicas.

Neuquén capital: tarde agradable y ráfagas persistentes

La capital neuquina tendrá un jueves con cielo despejado y condiciones estables. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima alcanzará los 17°C. El viento del sector sudoeste continuará presente durante gran parte de la jornada, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Las primeras horas del día serán frías, con probabilidad de heladas en sectores suburbanos, mientras que por la tarde se sentirá un ambiente más templado gracias a la presencia del sol.

Zapala: frío matinal y mejora durante la tarde

En la zona centro de la provincia, el jueves se presentará con temperaturas bajas durante la mañana y cielo con poca nubosidad. La mínima rondará los 3°C y la máxima llegará a los 15°C. Además, continuarán los vientos del oeste con ráfagas moderadas a fuertes.

Las condiciones serán mucho más estables que las registradas durante el temporal de nieve que afectó a la región cordillerana y centro neuquino en los últimos días.

Chos Malal: jornada fresca en el norte neuquino

Para el norte provincial, el SMN prevé una jornada fresca pero sin fenómenos significativos. Se esperan temperaturas entre 3°C de mínima y 13°C de máxima, con intervalos de nubosidad y viento moderado.

Las primeras horas del día serán las más frías, aunque por la tarde se registrará un leve ascenso térmico que permitirá condiciones agradables para las actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: ambiente invernal en la cordillera

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario plenamente invernal. Tras las nevadas registradas durante el inicio de la semana, el jueves mantendrá temperaturas cercanas a los 0°C de mínima y alrededor de 7°C de máxima.

El cielo se presentará variable y el frío seguirá siendo protagonista, especialmente durante la mañana y la noche. En zonas altas persistirán importantes acumulaciones de nieve.

Villa La Angostura: frío, pero con tendencia a la estabilidad

En Villa La Angostura también se espera una mejora respecto de las jornadas anteriores. El jueves estará marcado por temperaturas bajas, con una mínima cercana a 0°C y una máxima de aproximadamente 8°C.

Aunque el ambiente seguirá siendo frío, no se prevén fenómenos de relevancia durante la jornada. Las condiciones favorecerán una pausa en el temporal que afectó a la cordillera neuquina durante los últimos días.