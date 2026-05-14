El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 14 de mayo muestra condiciones relativamente estables tanto en el Alto Valle como en la cordillera neuquina. No se esperan precipitaciones significativas y las temperaturas máximas oscilarán entre los 13 y los 17 grados según la región. En las zonas cordilleranas persistirá el aire frío durante la mañana y la noche.

Neuquén capital: cielo despejado y tarde templada

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé una mínima cercana a los 2 grados y una máxima de 16 grados. El cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada y el viento soplará del sector este y sudeste con ráfagas moderadas. Será un jueves fresco al amanecer, pero agradable por la tarde.

Zapala: nubosidad variable y poco viento

En Zapala se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas entre los 4 y los 15 grados. El viento será leve del sector este y no hay probabilidades de lluvias para este jueves. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre durante la tarde.

Chos Malal: tarde templada en el Norte neuquino

Para Chos Malal, el pronóstico indica tiempo estable, con una máxima que rondará los 18 grados y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde podrían registrarse algunas ráfagas moderadas provenientes del oeste, aunque sin alertas meteorológicas vigentes para la región.

San Martín de los Andes: mañana fría y tarde agradable

La localidad cordillerana de San Martín de los Andes tendrá un jueves con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. El SMN prevé una mínima de 3 grados y una máxima cercana a los 17 grados. El cielo estará algo nublado y el viento será moderado desde el oeste. No se esperan lluvias ni nevadas.

Villa La Angostura: sin lluvias y con temperaturas frescas

En Villa La Angostura se anticipa una jornada fría por la mañana y templada hacia la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 2 y los 15 grados, con cielo parcialmente nublado y viento leve. El tiempo acompañará en una de las semanas más estables de mayo en la región cordillerana.