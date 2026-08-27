La provincia de Neuquén tendrá este jueves una jornada marcada por el contraste térmico entre la mañana y la tarde. Mientras que en los valles se esperan condiciones mayormente estables con temperaturas templadas, la cordillera continuará bajo la influencia de precipitaciones y nevadas aisladas. El viento soplará del sector oeste con intensidad moderada en gran parte del territorio provincial.

Neuquén capital: una tarde agradable tras un amanecer frío

La capital neuquina comenzará el día con una temperatura mínima de 6°C y cielo con nubosidad variable. Durante la tarde, la máxima alcanzará los 19°C, con condiciones estables y viento moderado del oeste. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante las primeras horas del día.

Zapala: viento moderado y ambiente fresco

En el centro de la provincia, Zapala registrará una mínima de 1°C y una máxima cercana a los 18°C. El día se presentará algo inestable durante las primeras horas, mejorando hacia la tarde con períodos de sol. El viento del oeste continuará siendo protagonista, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores.

Chos Malal: temperaturas agradables en el norte neuquino

El norte provincial tendrá condiciones relativamente estables. En Chos Malal se espera una mínima de 5°C y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente seco. No se prevén precipitaciones significativas durante la jornada.

San Martín de los Andes: continúan las condiciones invernales

La localidad cordillerana mantendrá un escenario típico de invierno. Se esperan temperaturas entre 1°C y 8°C, con probabilidad de lluvias y nevadas aisladas en sectores altos de la región. El viento del oeste y noroeste seguirá aportando aire frío desde la cordillera.

Villa La Angostura: nubosidad y posibles precipitaciones

Villa La Angostura tendrá una jornada fría y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre 0°C y 7°C. Persistirá la nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles, especialmente en áreas cercanas a la cordillera. En las cotas más elevadas podrían registrarse nuevas nevadas.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Las perspectivas indican que las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para fines de agosto. En los valles continuará el tiempo relativamente estable con tardes templadas, mientras que la cordillera seguirá bajo la influencia de lluvias y nevadas intermitentes. Hacia el fin de semana se espera una mejora general de las condiciones meteorológicas en gran parte de Neuquén.