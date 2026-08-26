Viento fuerte en Neuquén: rige alerta amarilla, pero anticipan una mejora desde el jueves

La provincia de Neuquén atraviesa este miércoles una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, con alerta amarilla por viento en todo el territorio, lluvias en sectores del centro y norte y nevadas en la Región de los Lagos. En las próximas horas se espera una intensificación del viento, especialmente durante la tarde y la noche en los valles, mesetas, la Confluencia, Vaca Muerta y la Región del Limay.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó que las condiciones invernales se mantienen en distintos puntos de la provincia. En la cordillera y precordillera también se esperan períodos de viento durante la mañana y la tarde, mientras que en las zonas cordilleranas se registran nevadas, principalmente en cotas altas.

Nevadas, lluvias y viento en distintos sectores

Las nevadas alcanzan sectores de Barrancas y Manzano Amargo, las cercanías del llano de la Ruta Provincial 43, en jurisdicción de Andacollo, y Caviahue-Copahue. Además, comenzó a nevar en Villa Pehuenia-Moquehue. En el sur provincial, por el momento se registran precipitaciones en forma de lluvia, aunque se espera que la nieve ingrese durante la tarde.

En cuanto al viento, los períodos se mantendrán durante toda la jornada y se prevé que aumenten su intensidad durante la tarde y la noche en:

Los valles.

Las mesetas.

La Confluencia.

Vaca Muerta.

La Región del Limay.

Cómo seguirá el tiempo

Para el jueves se esperan mejoramientos temporarios, aunque el escenario invernal continuará durante los próximos días en sectores de cordillera y precordillera, con lluvias menores, algunas neviscas y viento patagónico.

En los valles y mesetas se prevé una mejora desde el jueves. Sin embargo, continuarán las bajas temperaturas y algunos períodos de viento, aunque con menor intensidad que los pronosticados para este miércoles.

Neuquén mantiene alerta amarilla por viento, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas amarillas vigentes contemplan distintos fenómenos y acumulados:

Nevadas: se estiman acumulaciones de entre 10 y 60 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Lluvias: se prevén acumulados de entre 15 y 50 milímetros.

Viento: se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la región patagónica.

Rutas nacionales: transitar con precaución

Vialidad Nacional informó este miércoles que, debido a las alertas meteorológicas, todos los tramos de rutas nacionales en territorio neuquino se encuentran transitables con precaución.

El organismo advirtió además sobre la posibilidad de lluvias fuertes y desprendimientos de rocas en distintos sectores:

Ruta Nacional 40 Sur: desde el empalme con la RN 237 hasta el empalme con la RN 23, incluyendo Siete Lagos y San Martín de los Andes.

Ruta Nacional 40 Norte: desde Las Lajas hasta Buta Ranquil.

Ruta Nacional 237: desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la RN 40.

En cuanto a los pasos internacionales, Icalma, Cardenal Samoré y Mamuil Malal permanecen habilitados, mientras que Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada.

Desde Vialidad Provincial indicaron que la situación es monitoreada de manera permanente y que, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se dispondrán los medios necesarios para garantizar la apertura del acceso a ese centro de frontera.

Recomendaciones ante el temporal

Desde el Gobierno provincial recomendaron evitar circular durante los períodos de mayor intensidad del temporal y consultar previamente el estado de las rutas y caminos. En los sectores afectados por nieve, se solicita llevar cadenas físicas y respetar las indicaciones de las autoridades. También se aconseja: