El otoño sigue marcando condiciones inestables en Neuquén y este jueves 7 de mayo estará atravesado por el viento, el frío y la nubosidad variable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con temperaturas bajas, ráfagas intensas y condiciones cambiantes entre el Alto Valle y la zona cordillerana.

Neuquén capital: viento fuerte y máxima de 14°C

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé una temperatura mínima cercana a los 7°C y una máxima de 14°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante buena parte del día y no se esperan precipitaciones significativas.

Uno de los puntos salientes será el viento del sudoeste, que podría alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas hacia la tarde y la noche.

Zapala y el centro neuquino sentirán el impacto del viento

En la zona Centro de la provincia, ciudades como Zapala tendrán un jueves fresco, con cielo parcialmente nublado y ráfagas intensas provenientes del sudoeste.

Según los reportes meteorológicos, el viento podría superar los 60 kilómetros por hora en distintos puntos del territorio neuquino, especialmente durante la tarde y la noche.

Chos Malal y el Norte neuquino tendrán una jornada fría

En el Norte neuquino, Chos Malal también registrará un marcado descenso de temperatura, con mañanas frías y cielo variable.

El ingreso de aire polar mantendrá las condiciones otoñales en toda la provincia y no se descartan heladas en zonas altas y rurales hacia el cierre de la semana.

Lluvias, frío y posibles nevadas en la cordillera

La cordillera neuquina tendrá una de las jornadas más frías de la semana. En San Martín de los Andes, el SMN prevé temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 5°C, con cielo mayormente cubierto, lluvias aisladas y viento del sector oeste durante gran parte del jueves.

En tanto, Villa La Angostura presentará condiciones similares, con un marcado descenso térmico, nubosidad persistente y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. En sectores altos de montaña no se descartan nevadas débiles producto del ingreso de aire frío y húmedo sobre la región cordillerana.