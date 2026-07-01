Julio comienza con frío intenso, nevadas y alertas meteorológicas en varias zonas de la provincia de Neuquén

El inicio de julio llegará con una postal típicamente patagónica. Tras varios días de aire polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 1 de julio temperaturas muy bajas, viento, nubosidad y probabilidades de nevadas en distintos sectores de Neuquén. Incluso, algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta amarilla por nieve durante la mañana.

Neuquén capital: posibilidad de nieve en una mañana helada

La capital neuquina comenzará la jornada con una temperatura mínima de -1°C y una máxima prevista de apenas 7°C. El SMN indica probabilidad de nevadas durante la madrugada y la mañana, con porcentajes de ocurrencia de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que el viento soplará del sudeste rotando al este, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Zapala: bajo alerta por nieve en el corazón de la provincia

La ciudad de Zapala aparece entre las localidades alcanzadas por la alerta amarilla emitida por el SMN para la mañana del miércoles. Se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones que podrían generar complicaciones en rutas y caminos. Las condiciones invernales serán especialmente rigurosas durante las primeras horas del día.

Chos Malal: frío persistente y condiciones para precipitaciones invernales

En el norte neuquino se mantendrán las bajas temperaturas y la nubosidad variable. Las zonas del sur del departamento Chos Malal también figuran dentro del área bajo alerta por nieve, por lo que no se descartan precipitaciones invernales y acumulación de nieve en sectores elevados.

San Martín de los Andes: la nieve vuelve a ser protagonista

La localidad cordillerana tendrá una jornada plenamente invernal. El SMN prevé nevadas durante gran parte del día y temperaturas cercanas al punto de congelación. Las condiciones favorecerán la acumulación nívea en sectores urbanos y de montaña, un escenario esperado en plena temporada turística de invierno.

Villa La Angostura: paisaje blanco para recibir julio

Villa La Angostura se prepara para un comienzo de mes con nevadas significativas y temperaturas muy bajas. Los pronósticos indican que el fenómeno podría presentarse desde las primeras horas del miércoles, consolidando un escenario ideal para los centros de esquí y actividades vinculadas a la nieve.

Recomendaciones para transitar durante la jornada

Ante la posibilidad de nieve, hielo y reducción de visibilidad, las autoridades recomiendan consultar el estado de rutas antes de viajar. Asimismo, se aconseja circular con extrema precaución y verificar el uso obligatorio de cadenas en los sectores cordilleranos donde sea requerido. El arranque de julio promete hacerlo con toda la fuerza del invierno en la Patagonia.