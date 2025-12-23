El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este lunes el acto de entrega de 39 viviendas en Junín de los Andes, correspondientes a un plan habitacional de 50 unidades destinado a familias de la región de los Lagos del Sur.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la política habitacional provincial busca dar respuesta a una demanda histórica. “Vamos llegando a concretar los sueños de muchos”, sostuvo, y reafirmó su compromiso de continuar llevando soluciones a la localidad.

“Queremos que Junín de los Andes crezca, que su gente esté mejor”, expresó.

Inversión provincial y política de recupero

Las obras demandaron una inversión total de $5.408.936.962,06, financiada por el gobierno de la provincia del Neuquén. Según se informó, 11 viviendas ya habían sido entregadas durante 2025, completando ahora un total de 39 adjudicadas.

En su discurso, Figueroa repasó la política histórica de viviendas en la provincia y remarcó la importancia del recupero. Señaló que Neuquén entregó 60 mil viviendas a lo largo de su historia, de las cuales solo 2.700 fueron completamente pagadas y 7.000 se encuentran en proceso de pago, mientras que unas 50 mil no tuvieron recupero.

En ese sentido, insistió en que el recupero de las cuotas permite reinvertir los fondos en nuevas obras.

Más viviendas y obras en ejecución

El gobernador aseguró que el plan no se detiene.

“No van a ser las únicas viviendas. Vamos a seguir haciendo más y vamos a ordenar Junín de los Andes”, afirmó, y destacó el valor histórico de la localidad.

Además, recordó las inversiones que la provincia ejecuta en Mamuil Malal y en infraestructura educativa, con obras escolares que alcanzan una inversión de 35 millones de dólares.

“Nunca antes se hizo una inversión de esta magnitud en Junín de los Andes”, señaló.

Calidad constructiva y equipamiento

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que la entrega forma parte de un modelo de gestión que prioriza la vivienda propia como derecho y como motor de desarrollo territorial.

Estándares de las viviendas

Bertoldi detalló que cada unidad habitacional cuenta con:

Cocina equipada

Sistema de calefacción

Termotanques

Carpintería de aluminio con vidrios dobles

“Esto no solo significa un techo propio, sino también calidad de vida”, afirmó.

Asimismo, informó que ya se encuentra en ejecución una nueva etapa de 50 viviendas, con un avance del 65 %, lo que reafirma la continuidad de las políticas habitacionales en Neuquén.

Autoridades presentes

Del acto participaron también: