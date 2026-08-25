La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, recorrieron el espacio donde se construirá el Centro Deportivo Comunitario (CDC) de la localidad. Estará ubicado en el barrio Nehuen Che y el proceso licitatorio comenzará antes de fin de año.

Bertoldi señaló que “este Centro Deportivo Comunitario es uno de los 20 que tenemos proyectados realizar en distintos lugares de la provincia. Antes de fin de año vamos a comenzar con la licitación del proyecto que tendrá más de 1.500 metros cuadrados y una capacidad para 400 personas”.

La ministra remarcó que el proyecto se suma a un plan de obras en el sector, que incluye la ya inaugurada Escuela 153, 50 viviendas entregadas y otro número similar que se finalizarán este año, además de los proyectos para la construcción del Centro de Salud y una Posta de Seguridad. “Todas estas obras forman parte del desarrollo integral que estamos llevando adelante entre la Provincia, el municipio, el Concejo Deliberante y los vecinos que son parte estratégica de este desarrollo”, sostuvo.

En tanto, Madueño señaló que “estamos visitando el lugar donde va a estar emplazado el Centro Deportivo Comunitario. Esto ya es una realidad porque el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para que se haga en este lugar. El Centro Deportivo Comunitario va a ser muy importante teniendo en cuenta las necesidades que tiene el barrio y las importantes inversiones que viene haciendo el Gobierno provincial en todo este sector”.

En tanto, Silvia, una integrante de la comisión vecinal del barrio Nehuen Che, agradeció al Gobierno provincial y municipal “por haber priorizado el barrio, ya que es un espacio que hace mucho tiempo estamos esperando, sobre todo para que sea un lugar de contención para nuestros niños y jóvenes y que tenga apertura a otras actividades importantes para toda la comunidad”.

Agregó que hay “más de 700 familias habitando el barrio. La elección del espacio fue muy importante, teniendo en cuenta que está enfrente la escuela 153 y es una parte central del barrio donde se pueden desarrollar muchas actividades”.

Infraestructura deportiva y comunitaria

Actualmente se construyen ocho Centros Deportivos Comunitarios con distinto grado de avance. Están ubicados en Andacollo, Guañacos, Huinganco, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico, Las Coloradas, Moquehue y Senillosa. En tanto que el de Villa El Chocón está próximo a comenzar y están proyectados once más en diferentes localidades de la provincia.

Estos espacios son parte de una política impulsada por el Gobierno provincial para ampliar la infraestructura deportiva y comunitaria como una herramienta clave para la equidad territorial, el fortalecimiento institucional y la contención social en todo el territorio neuquino.





