El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales.

La resolución fue dictada este lunes 22 de septiembre y establece un plazo de cinco días hábiles para que el Poder Ejecutivo cumpla con la medida cautelar vigente, que contempla la actualización de los salarios del personal docente y no docente y de las becas estudiantiles.

Desde la UNCo confirmaron que la universidad continuará reclamando por mayores recursos y cumplimiento del financiamiento.

Cormick consideró que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no resulta suficiente para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida. La decisión judicial establece además que, si el Gobierno continúa sin acatar lo dispuesto, podrán aplicarse multas económicas diarias.

En relación con los salarios universitarios, el cumplimiento de la ley contempla una actualización del 33%, mientras que también deberá instrumentarse la actualización de las becas destinadas a estudiantes.

El antecedente de la cautelar

La nueva intimación se produce después de que el juez rechazara el pedido del Gobierno nacional para levantar la medida cautelar. En aquella oportunidad, Cormick consideró que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes había quedado solucionado y solicitó al Estado que detallara y documentara el nivel de cumplimiento alcanzado.

El magistrado había otorgado un plazo de tres días para presentar esa información. Tras analizar la documentación entregada por el Ministerio de Capital Humano, concluyó que no alcanzaba para demostrar el cumplimiento efectivo de la medida.

Lopes: “No tenemos novedad de parte del gobierno”

El rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, celebró la decisión judicial y sostuvo que las autoridades universitarias estaban esperando una respuesta de la Justicia. “Estábamos esperando algún movimiento”, expresó Lopes en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Universidad CALF.

Desde la UNCo, el rector Christian Lopes celebró la decisión y confirmó que la comunidad universitaria mantendrá las medidas de reclamo.

El rector, sin embargo, aclaró que todavía no hubo avances por parte del Poder Ejecutivo. “No tenemos novedad de parte del gobierno”, señaló.

Frente a este escenario, Lopes anticipó que la comunidad universitaria continuará con las medidas de reclamo previstas. “Vamos a tener que seguir peleando, la marcha del 15 sigue firme”, afirmó.

Sobre el cumplimiento de la resolución judicial, el rector consideró que el Gobierno podría esperar hasta los últimos días del plazo establecido. “Van a esperar hasta último momento, como hacen siempre”, sostuvo.

La discusión por el presupuesto universitario

En paralelo al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la UNCo comenzaron a mantener reuniones con legisladores nacionales para plantear la necesidad de garantizar mayores recursos para las universidades. Lopes destacó la predisposición de los representantes con los que ya mantuvo encuentros y explicó que se presentó el presupuesto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que asciende a 11 billones de pesos.

Las autoridades de la UNCo ya mantuvieron reuniones con el diputado nacional Pablo Todero, de Unión por la Patria, y con la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, representantes de La Neuquinidad. El rector adelantó que continuarán cursándose invitaciones al resto de los legisladores nacionales para discutir el financiamiento de las universidades públicas.

En este marco, Lopes anticipó que el próximo 23 de octubre la Red de Universidades Patagónicas realizará un encuentro híbrido con legisladores de toda la región. El objetivo será plantear la situación presupuestaria de las universidades nacionales y defender ante los representantes parlamentarios la propuesta elaborada por el CIN.

Mientras tanto, el Gobierno nacional deberá responder a la intimación judicial dentro del plazo establecido por Cormick. En caso de persistir el incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de aplicar multas económicas diarias.