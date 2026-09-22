Las universidades públicas nacionales iniciaron un nuevo plan de lucha con paros y medidas de fuerza escalonadas. La medida culminará el 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclaman al Gobierno de Javier Milei por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) dispuso para este martes 22 de septiembre un paro nacional docente de 24 horas en todas las casas de altos estudios del país. "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", ratificó la organización al confirmar la huelga.

El fracaso de la paritaria y el reclamo salarial

La paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes y no docentes universitarios fracasó tras el rechazo unánime a la propuesta oficial. El Ejecutivo ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una cifra que los sindicatos consideraron "una burla".

Los gremios reclaman una recomposición del 32,5% para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según un informe de FEDUN y el CIICTI, los salarios universitarios necesitan un incremento del 33,4% para recuperar el nivel que tenían en noviembre de 2023.

"El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios. No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente", afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.

El paro escalonado de la UBA y las protestas rotativas

En paralelo al paro nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó un esquema de 23 jornadas de protestas rotativas organizadas por ADUBA y APUBA. El cronograma se extenderá hasta el 22 de octubre y en CABA tendrá su marcha central frente a Tribunales.

El cronograma arrancó en el Rectorado y continuará en Medicina, Arquitectura, Farmacia e Ingeniería. Luego abarcará Exactas, Derecho, Económicas, Odontología, el Hospital de Clínicas y colegios dependientes.

"Con la medida del paro escalonado se pueden generar medidas de fuerza sin entorpecer el funcionamiento de la universidad en su conjunto. Porque acá el problema no es la universidad, el problema es el gobierno nacional", explicó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

La discusión por el Presupuesto 2027

El conflicto también se cruza con el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso. El proyecto oficial asigna $7,3 billones** para el sistema universitario. El **Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)** calcula que se necesitan al menos **$11 billones para sostener salarios, funcionamiento, investigación, becas, infraestructura y hospitales universitarios.

El 90% de esos recursos está destinado a remuneraciones. Los rectores advirtieron que la pauta de fondos pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2027.

La quinta Marcha Federal Universitaria

Los paros escalonados coincidirán con la quinta Marcha Federal Universitaria, la quinta desde que Javier Milei es Presidente. La movilización está convocada para el jueves 15 de octubre y tendrá como punto central el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.

"La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha", indicó el Frente Sindical.

El plan de lucha universitario continúa con paros, protestas y una movilización nacional. La discusión salarial y presupuestaria sigue abierta.