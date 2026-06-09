La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que durante el último fin de semana se labraron actas de infracción a un grupo de visitantes de nacionalidad brasileña que ingresaron a un sector restringido del área del Ventisquero Negro, en la zona de Pampa Linda.

Relataron que las personas involucradas descendieron hasta la costa de la laguna ignorando la señalización existente, que indica claramente la prohibición de acceso, y superaron la baranda instalada para impedir el ingreso a dicho sector.

La situación fue advertida por guías y prestadores turísticos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al guardaparque que se encontraba realizando recorridas en otro sector de la jurisdicción.

Gracias al material audiovisual aportado por los prestadores y al trabajo coordinado con Gendarmería Nacional, las personas pudieron ser identificadas posteriormente en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

Una vez individualizados los visitantes, se les informó sobre la infracción cometida y se procedió a la confección de las correspondientes actas de infracción.

Por qué representa un peligro

El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas.

El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad.

El pedido del Parque a los turistas

Se recuerda que el hecho de que un guardaparque no se encuentre en forma permanente en un punto específico no implica ausencia de control. Las seccionales abarcan amplias extensiones y los agentes realizan tareas de fiscalización, monitoreo y asistencia en distintos sectores simultáneamente.

Se solicita a todos los visitantes respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público, ya que estas medidas buscan proteger tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad.