Si bien la mayoría de los turistas que visitan los destinos neuquinos muestran un alto grado de colaboración y conciencia frente a la emergencia ígnea, algunos siguen sin respetar la normativa establecida, como lo evidenció un incidente registrado este lunes en el Mirador Bandurrias, en la ciudad de San Martín de los Andes.

A las 17, personal del Parque Nacional Lanín, brigadistas y efectivos de la Policía del Neuquén intervinieron tras detectar un fogón encendido en un lugar no habilitado en la zona. El fuego estaba siendo utilizado por personas que se encontraban acampando en el lugar, lo que motivó una intervención inmediata.

"La gente está muy sensibilizada con el tema de los incendios y ha sido fundamental que las denuncias se hagan de manera inmediata", expresó Martín Toledo, jefe del Departamento de Incendios del Parque Nacional Lanín, en Verano de Primera por AM550.

Las autoridades informaron que los acampantes fueron multados conforme a la normativa vigente, quienes les advirtieron sobre los graves riesgos de hacer fuego en sitios no habilitados, especialmente en el contexto de la emergencia por incendios forestales que afecta a la región.

Las autoridades recalcaron que está estrictamente prohibido encender fogones en cualquier zona no autorizada dentro de las jurisdicciones del área protegida, un recordatorio clave de la importancia de respetar las normativas para evitar poner en riesgo tanto la seguridad de los turistas como la preservación del entorno natural.

Falsa alarma en Ñivinco

En otro orden, a las 15, la radioestación del Parque Nacional Lanín recibió una denuncia sobre una posible columna de humo avistada en un cerro cercano a Ñivinco. Sin embargo, tras la rápida intervención de una cuadrilla de cinco brigadistas de ICE Forestales, se verificó que lo observado no era un incendio, sino una tromba de tierra generada por las condiciones climáticas.

Afortunadamente, la falsa alarma no derivó en un foco de incendio, pero subraya la importancia de seguir atentos y vigilantes frente a cualquier indicio que pueda generar preocupación en la comunidad.

La emergencia ígnea que afecta a la provincia sigue siendo un tema prioritario, y la colaboración de los turistas y ciudadanos es esencial para mitigar los riesgos y evitar nuevos focos de incendios.