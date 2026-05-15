La Administración de Parques Nacionales actualizó el cuadro tarifario de ingresos. La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia desde el próximo 1 de junio.

El precio de las entradas generales rondará entre 25 y 60 mil pesos, dependiendo cada uno. El Parque Nacional Iguazú presenta la tarifa más alta, con 60 mil pesos, y le siguen el Parque Nacional Los Glaciares con 50 mil y el Parque Nacional Tierra del Fuego con 40 mil.

Cuál es el valor para entrar al Parque Nacional Lanín

El Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tendrán un valor de 35.000 pesos, mientras que los parques como El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco estarán en 25.000.

Además, habrá una serie de diferentes descuentos y bonificaciones generales según categoría y tarifa.

En el Boletín Oficial informaron que se aplicará una bonificación del 50 por ciento para el segundo día de visita, medida vigente por 72 horas desde el primer ingreso. También, se implementará el ´Flexipass´, una bonificación que permite elegir entre acceder tres días pagando solo dos o siete días pagando únicamente 5 días.

Por su parte, también existe la posibilidad de acceder al pase anual que ofrece ingreso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante un año, con un valor corresponde a cinco días de la categoría adquirida.

Quienes están exentos de pagar estas tarifas son jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, integrantes de visitas educativas, discapacitados, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en algunos parques, también los residentes locales.