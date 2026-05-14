Neuquén apuesta fuerte al turismo: operadores de todo el país en un encuentro clave para impulsar negocios

La ciudad de Neuquén volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro del turismo patagónico con la realización de la 26° edición del Workshop Turístico “Más Turismo, Más Negocios”, un evento que reunió a operadores, agencias de viajes, prestadores y referentes del sector de distintos puntos del país.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, remarcó la relevancia comercial del encuentro organizado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro y sostuvo que este tipo de espacios son fundamentales para seguir posicionando a la provincia como uno de los destinos turísticos más fuertes de la Patagonia.

“Es un encuentro muy importante porque acá están los principales operadores que comercializan turismo a nivel nacional. Tenemos que trabajar no solamente el turismo emisivo, sino también mostrar Neuquén, recibir a los operadores y que vean que esta es una plaza preparada para desarrollar el turismo receptivo”, expresó el funcionario.

Sciacchitano aseguró que la promoción y la comercialización siguen siendo pilares centrales para el crecimiento de la actividad. “Hay que seguir promoviendo Neuquén en cada uno de los escenarios porque esa es una de las patas fundamentales que tiene el turismo”, indicó.

“Es un encuentro muy importante porque acá están los principales operadores que comercializan turismo a nivel nacional. Tenemos que trabajar no solamente el turismo emisivo, sino también mostrar Neuquén, recibir a los operadores y que vean que esta es una plaza preparada para desarrollar el turismo receptivo”, dijo Sciacchitano.

El Workshop se desarrolló este miércoles en el Salón Rainbow del Casino Magic y reunió a gran parte de la cadena turística regional en una jornada que busca fortalecer vínculos comerciales, generar nuevas alianzas y mostrar el potencial turístico de Neuquén y la Norpatagonia.

Además de agencias y operadores, también participaron estudiantes de Turismo, quienes pudieron tomar contacto directo con empresas y prestadores del sector.

Durante la entrevista, Sciacchitano también habló sobre el trabajo que se viene realizando en distintas regiones de la provincia para profesionalizar la actividad turística mediante encuentros regionales impulsados junto al sector público y privado.

“La búsqueda de la profesionalización del turismo tiene un espacio muy importante en estos encuentros regionales del consejo. Venimos trabajando en cada una de las regiones: estuvimos en El Chocón, ahora vamos a Tricao Malal para el encuentro del Alto Neuquén y ya avanzamos también en la región Vaca Muerta”, explicó.

El funcionario sostuvo que estos espacios permiten abordar las necesidades específicas de cada destino. “Creemos que esta es la forma de trabajo: juntar al sector público y privado, trabajar capacitaciones, habilitaciones y conocer la realidad de cada región para fortalecer este ecosistema turístico que se viene conformando”, afirmó.

“Hay mucha expectativa porque la provincia va a recibir el invierno en mejores condiciones. Cerro Chapelco incorporó la telecabina para 10 pasajeros más moderna de Sudamérica, el aeropuerto Chapelco tuvo importantes mejoras, Cerro Bayo hizo inversiones fuertes y Caviahue y Lago Hermoso sumaron cañones de nieve”, detalló el funcionario provincial.

Consultado sobre las expectativas para la próxima temporada de invierno, Sciacchitano aseguró que Neuquén llega con importantes inversiones en infraestructura turística y centros de esquí.

“Hay mucha expectativa porque la provincia va a recibir el invierno en mejores condiciones. Cerro Chapelco incorporó la telecabina para 10 pasajeros más moderna de Sudamérica, el aeropuerto Chapelco tuvo importantes mejoras, Cerro Bayo hizo inversiones fuertes y Caviahue y Lago Hermoso sumaron cañones de nieve”, detalló.

En ese sentido, destacó que el contexto económico presenta desafíos, aunque mantienen expectativas positivas. “Ojalá la nieve nos acompañe porque sabemos que es un factor fundamental, pero creemos que vamos a tener una buena temporada”, concluyó.