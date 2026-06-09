Un invierno que ya empezó a sentirse en la cordillera

A semanas del inicio de la temporada alta, Lago Hermoso Ski Resort acelera los preparativos para recibir a turistas y residentes en uno de los puntos que más expectativa genera en el sur neuquino. Con nuevas inversiones, servicios pensados para toda la familia y una apuesta fuerte a quienes quieren iniciarse en los deportes de nieve, el centro de esquí busca posicionarse como una alternativa cada vez más elegida en la Región de los Lagos del Sur.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, visitó el complejo junto al subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, y el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet. Durante la recorrida fueron recibidos por Rodrigo Oriolo, responsable del centro de esquí, quien mostró las obras y novedades previstas para la temporada 2026.

Ubicado sobre la Ruta 40, a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, Lago Hermoso viene creciendo como una opción distinta dentro de la oferta de nieve neuquina. El complejo combina una experiencia de montaña más accesible con actividades orientadas al disfrute familiar y a quienes buscan tener un primer contacto con el esquí y el snowboard.

La apuesta para que la nieve dure toda la temporada

Uno de los puntos centrales de este invierno será la incorporación de nuevos cañones de nieve artificial. El equipamiento permitirá reforzar las pistas y mantener mejores condiciones incluso en momentos de menor acumulación natural.

La mejora apunta a darle mayor previsibilidad a toda la actividad turística vinculada al centro de esquí, desde quienes organizan viajes hasta familias que planifican escapadas durante las vacaciones de invierno.

Durante la visita, Esteves destacó el rol que cumple Lago Hermoso dentro de la oferta turística provincial y valoró las inversiones realizadas para fortalecer los servicios. Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para ampliar las propuestas de invierno en Neuquén.

Familias, principiantes y escapadas de nieve

La propuesta de Lago Hermoso para este año estará enfocada especialmente en quienes buscan una experiencia más relajada y accesible en la montaña. El complejo prepara actividades recreativas, espacios para familias y servicios pensados para visitantes que llegan por primera vez a la nieve.

Esa combinación, sumada a la preventa ya lanzada por el centro de esquí, alimenta las expectativas de una temporada con fuerte movimiento turístico en toda la zona sur de la provincia.

En un contexto donde la nieve vuelve a convertirse en uno de los grandes motores del invierno neuquino, Lago Hermoso busca consolidarse como uno de los protagonistas de una temporada que en la cordillera ya empezó a despertar expectativas.

Para conocer tarifas, servicios y novedades de la temporada se puede consultar el sitio oficial de Lago Hermoso Ski Resort.