Estudiantes de nivel inicial y primario de la Escuela Nº48 de Lago Hermoso recibieron una visita especial: especialistas técnicas de Educación Ambiental y Guardaparque de la Zona Sur del Parque Nacional Lanín se acercaron para reflexionar sobre los recientes avistajes del huemul Newenche.

El establecimiento educativo está ubicado dentro del área de influencia del proyecto de conservación de esta especie. Durante la jornada los estudiantes aprendieron sobre las principales amenazas que enfrenta el huemul, sobre todo las relacionadas al uso del territorio que hacen las personas. Las rutas y alambrados, el impacto del ganado, las altas velocidades de los vehículos y la tenencia de mascotas fuera de los predios familiares son elementos que afectan al comportamiento de la especie.

Entre las acciones a futuro, evalúan coordinar jornadas similares de educación ambiental dirigidas a residentes de loteos y estancias, para ampliar la sensibilización y el compromiso vecinal.

El ejemplar volvió a descender hace unos días a la Ruta 40 en la zona de Villarino. Ya recorrió casi 100 kilómetros desde su origen en la Reserva Ecológica de Huilo Huilo, en Chile, y se desplaza hacia el norte, posiblemente en busca de pareja, lo que aumenta el riesgo de encuentro en la ruta. Desde Parques Nacionales pidieron evitar detenerse en lugares no habilitados, no acercarse al huemul a corta distancia y respetar la señalización preventiva instalada en la zona. Además, se recuerda que no se debe transitar con mascotas, ya que su presencia podría alterar el comportamiento del animal.