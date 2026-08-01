Lago Hermoso presenta su agenda de agosto y septiembre con competencias, música y aventura en la Ruta de los Siete Lagos

La temporada invernal sigue sumando propuestas en la Patagonia y uno de los destinos que busca posicionarse como una experiencia integral de montaña es Lago Hermoso Ski Resort. El centro de esquí, ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos, confirmó una amplia agenda de actividades para agosto y septiembre que combinará deporte, entretenimiento, gastronomía y naturaleza.

Con una ubicación privilegiada, a apenas 25 minutos de San Martín de los Andes, 55 minutos de Villa La Angostura y 50 minutos de Villa Traful, el complejo se convierte en una excelente alternativa para quienes planean una escapada durante las vacaciones de invierno extendidas o los fines de semana de nieve.

Lago Hermoso, uno de los lugares predilectos para los amantes del esquí - Foto: Gentileza

Competencias, snowboard y eventos para la comunidad rider

El Snowpark será uno de los principales atractivos durante los próximos meses. Allí se desarrollarán competencias para deportistas federados y no federados, con categorías abiertas destinadas a riders de diferentes niveles.

Además, se organizarán encuentros especiales para snowboarders de toda la Patagonia, con el objetivo de fortalecer la comunidad de montaña y fomentar el intercambio entre deportistas, aficionados y visitantes.

Si las condiciones climáticas acompañan, durante agosto también podrían realizarse carreras de esquí alpino homologadas por la Federación Internacional de Esquí (FIS), un evento que permitiría la llegada de competidores internacionales y miembros del seleccionado argentino.

Música, DJs y after ski frente a la montaña

La experiencia en Lago Hermoso Ski no termina cuando cierran las pistas. Cada fin de semana, el centro ofrecerá jornadas de after ski con DJs locales e invitados internacionales.

La propuesta apunta a combinar deporte y entretenimiento en un entorno natural privilegiado, con vistas a la cordillera y el clásico ambiente festivo que caracteriza a los centros de montaña de la Patagonia.

Actividades para toda la familia

Los más pequeños también tendrán su espacio. El Bambi Park continuará desarrollando programas de iniciación al snowboard destinados a niños y niñas de entre 3 y 6 años.

Las clases se realizan con equipamiento adaptado y metodologías especialmente diseñadas para que los chicos tengan una primera experiencia segura, divertida y lúdica sobre la nieve.

Snow Camps para quienes buscan llevar su nivel al máximo

Para los amantes del snowboard con experiencia previa, Lago Hermoso Ski ofrecerá Snow Camps Privados de tres días junto a referentes de la disciplina.

Las capacitaciones incluirán perfeccionamiento técnico, salidas fuera de pista, protocolos de seguridad en montaña y formación sobre prevención y actuación ante avalanchas.

Cabalgatas, una de las actividades que podés realizar en Lago Hermoso - Foto: Gentileza

Motos de nieve, cabalgatas blancas y caminatas con raquetas

Más allá del esquí y el snowboard, el centro propone experiencias para quienes desean disfrutar del paisaje patagónico desde otra perspectiva.

Entre las actividades más buscadas aparecen:

Excursiones en motos de nieve hasta el refugio de cumbre.

Cabalgatas blancas por senderos nevados y bosques andinos.

Caminatas con raquetas para recorrer sectores de montaña accesibles para todas las edades.

Estas propuestas permiten descubrir la naturaleza de la región a un ritmo más tranquilo y son ideales para familias o viajeros que no practican deportes de nieve.

Promociones para principiantes y beneficios especiales

Quienes quieran iniciarse en el esquí o snowboard encontrarán opciones promocionales especialmente diseñadas para aprender desde cero.

Entre las propuestas se destacan:

Pack Iniciación (3 días)

Incluye pase de esquí, dos horas de clases diarias durante tres jornadas y equipamiento completo de esquí o snowboard.

Bautismo de Ski

Una experiencia introductoria que contempla pase, dos horas de clase y alquiler de equipo.

Además, los usuarios Jeep pueden acceder a un 15% de descuento en actividades a través de Jeep Wave.

Una excusa perfecta para recorrer la Ruta de los Siete Lagos

La agenda de agosto y septiembre convierte a Lago Hermoso Ski en una de las propuestas más atractivas del invierno neuquino. Su cercanía con San Martín de los Andes, Villa Traful y Junín de los Andes permite combinar la experiencia en la nieve con recorridos gastronómicos, paisajes únicos y algunos de los destinos más visitados de la Patagonia.

Con bosques nevados, lagos cristalinos y una programación que mezcla deporte, música y aventura, el centro de esquí busca consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal 2026.