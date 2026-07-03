La temporada de nieve en Lago Hermoso Ski Resort ya se puso en marcha con novedades y nueva infraestructura para los visitantes. Entre las propuestas destacan nuevas experiencias para todos los niveles pensadas para las familias.

Uno de los principales estrenos de este invierno es la incorporación de un nuevo Freestyle Park, un espacio diseñado especialmente para snowboarders y esquiadores de freestyle. El sector cuenta con el medio de elevación exclusivo Teleski Megastar y ofrece diferentes circuitos, saltos, cajones y barandas adaptados a distintos niveles de experiencia.

"El frío viene acompañando muchísimo y ayer comenzamos oficialmente la temporada 2026 en Lago Hermoso Ski, ubicado a muy pocos minutos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Lago Traful, en pleno corazón de la Ruta de los Siete Lagos" destacó Rodrigo Oriolo, gerente del Resort, en diálogo con Entretiempo por AM550.

La ola polar permitió acondicionar los distintos espacios de nieve

En la previa de la apertura de temporada realizaron trabajos para que cada lugar del complejo esté disponible para los visitantes. "Hoy tenemos una temperatura de -6 °C, así que el frío nos permite mantener en funcionamiento los cañones de nieve artificial, que ya venimos utilizando desde hace varias semanas mientras seguimos acondicionando toda la montaña" indicó el gerente de Lago Hermoso Ski Resort.

Destacaron que el espacio está pensado para quienes se inician en el esquí.

Oriolo detalló que "Abrimos el sector para principiantes, el magic carpet y el resto bar de la base. Ya hay gente tomando clases, sobre todo visitantes de Uruguay, que está en vacaciones de invierno, y también de Brasil, un mercado que viene creciendo desde hace varios años y que disfruta mucho de aprender a esquiar. Los estamos recibiendo con los brazos abiertos".

Desde la gerencia del espacio señalaron que "Venimos realizando promoción turística en distintos países de Sudamérica. En los últimos años trabajamos mucho con operadores de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. También hicimos promoción en Uruguay, Colombia e incluso viajamos a Estados Unidos".

Lago Hermoso es la propuesta ideal para quienes dan sus primeros pasos en la nieve

"Lago Hermoso Ski es un centro de esquí joven, nació después de la pandemia y todavía tiene pocos años de funcionamiento, pero somos un grupo de entusiastas de la montaña y de la nieve que decidió invertir en esta zona de la provincia para seguir creciendo" relató Rodrigo Oriolo.

La propuesta incluye actividades que van más allá de las tablas y los esquíes.

La novedad para los más chicos es el BAMBI PARK, un espacio diseñado para comenzar a hacer snowboard diseñado con módulos, circuito pedagógico y con instructores especializados. "Es un espacio destinado a niños de 3 a 6 años. Allí van a poder jugar con el sistema Riglet Snow, unas tablas con una cuerda que los instructores utilizan para ayudarlos a encontrar el equilibrio" explicó Oriolo.

Definieron al complejo como "una propuesta ideal para que toda la familia disfrute mientras papá, mamá o incluso los abuelos están esquiando. Nos pasa muchas veces que son los abuelos quienes llevan a los nietos a tener su primer contacto con el esquí o el snowboard".

Las actividades van más allá de los deportes invernales, destacándose también las caminatas con raquetas dentro del bosque nevado. "Es una experiencia muy linda porque el guía va explicando la flora, la fauna y todo el entorno natural. También contamos con caballos criollos y realizamos cabalgatas blancas por el Río Hermoso, dentro de la estancia" resaltaron.

Lago Hermoso cuenta con variados medios de elevación

Ampliaron la oferta de medios de elevación y sumaron un nuevo sector para esquiadores intermedios y avanzados. "También incorporamos un snow park para quienes quieran iniciarse en el freestyle, con saltos, cajones y barandas. Por otra parte, seguimos ampliando la zona para principiantes con un nuevo medio de elevación de última generación" detallaron.

Desde la gerencia señalaron que "Lago Hermoso Ski está especialmente diseñado para aprender a esquiar. A veces quienes trabajamos en la nieve nos olvidamos de lo que significa para alguien que nunca esquió: estar con botas rígidas, guantes, cuello, gorro, poca movilidad y tener que subir por primera vez a un medio de elevación suspendido en el aire puede generar bastante temor".

"En Lago Hermoso resolvimos eso diseñando un espacio donde los primeros pasos pueden darse sin necesidad de subir inmediatamente a un medio de elevación. Es un centro de esquí nuevo, pensado por gente apasionada por la nieve, con el objetivo de que aprender sea fácil, cómodo y divertido" explicó Rodrigo Oriolo.

Con respecto a los precios, adelantaron que "el pase diario tiene un valor inicial de $74.000 para menores y $89.000 para adultos, y esos valores se mantendrán durante toda la temporada, más allá de las diferencias entre temporada baja, media o alta. Además tenemos un producto que se vende muchísimo y que llamamos Bautismo de Nieve. Incluye el pase al centro de esquí, el alquiler completo del equipo —ya sea de esquí o snowboard— y también la clase de iniciación. Tiene un valor de $189.000 para adultos, con una tarifa algo menor para los chicos".

La entrevista completa: