El Festival Audiovisual de Bariloche (FAB) presentó la selección oficial de su edición 2026, que se desarrollará entre el 23 y el 29 de septiembre. En total, 97 producciones fueron elegidas para competir en diez categorías que abarcan largometrajes, cortometrajes, videoclips, videodanzas y proyectos en construcción.

La propuesta refuerza el carácter regional y continental del festival: Uruguay será país invitado y se exhibirán obras de Chile, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Cuba, Honduras y Bolivia, consolidando al FAB como un espacio de encuentro para nuevas voces del cine y el audiovisual.

Las competencias incluyen la Patagónica Binacional, con producciones de Argentina y Chile; la Nacional, que reúne obras de distintas provincias; la Latinoamericana, con realizadores de toda la región; y la Universitaria, destinada a estudiantes y jóvenes cineastas. Además, se desarrollará el PEC Latinoamericano, un espacio para proyectos en construcción que recibirán acompañamiento para su desarrollo.

La presencia rionegrina también será protagonista. Realizadores de Viedma, Bariloche, El Bolsón, Roca, Allen y Fernández Oro competirán en distintas categorías. En Roca, destacan proyectos universitarios y documentales en construcción como “No sé cómo contar esta historia” y “Volviendo a Ceferino”, que buscan visibilizar la producción audiovisual local y proyectarla hacia toda Latinoamérica.

El Secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile Milstein, subrayó: “El FAB es parte de una política sostenida para fortalecer el sector audiovisual y generar espacios de circulación para producciones rionegrinas”. Por su parte, el Subsecretario de Gestión Cultural e Innovación, Julián Chalde, agregó: “Queremos acompañar a nuevos realizadores y posicionar a Río Negro como escenario de encuentro cultural y artístico”.

Con esta edición número 14, el FAB se consolida como un festival de referencia en la región, con una programación que combina diversidad, innovación y protagonismo latinoamericano, y que reafirma a Bariloche como capital cultural de la Patagonia.