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Violencia sin freno

Le dispararon en el cuello tras una discusión y murió: investigan a dos adolescentes por el crimen en Viedma

La víctima, Lucas Nicolás Rodríguez, tenía 41 años y agonizó durante horas en el hospital Zatti. El ataque fue a plena luz del día y el agresor escapó en moto. La causa ya es homicidio.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 10:06
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El hombre baleado en el barrio 22 de Abril murió en el hospital Zatti

Un hombre de 41 años murió este miércoles por la noche en el hospital Artémides Zatti de Viedma tras haber sido baleado en el cuello durante una discusión ocurrida el martes por la tarde en el barrio 22 de Abril. La víctima, que fue identificada como Lucas Nicolás Rodríguez, había ingresado en estado crítico y con pronóstico reservado, pero finalmente se confirmó su deceso.

El hecho se produjo en la intersección de las calles 29 y 14, donde testigos señalaron que el atacante se desplazaba en motocicleta y efectuó disparos tras un altercado. La víctima sufrió un disparo que ingresó por el cuello y salió por la zona del omoplato, lo que provocó una importante pérdida de sangre y fue asistida por vecinos antes hasta que llegó la ambulancia del Sistema de Emergencias de Río Negro (SIARME) y la trasladó al hospital.

Con la confirmación de la muerte, la fical Yanina Estela cambió la carátula del caso a homicidio. Personal policial y de investigación trabajó en la zona para recolectar evidencias y avanzar en la búsqueda del agresor. Asimismo, se inició la investigación con las declaraciones testimoniales y se analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hay dos adolescentes sospechados de haber participado en el ataque. El hecho generó conmoción en el barrio, donde vecinos reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención frente a la violencia armada. Durante este jueves se realizará la autopsia al cuerpo para determinar las causas que originaron la muerte.

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