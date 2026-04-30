El Sindicato de Correos y Telégrafos volvió a manifestar su rechazo a los despidos en las oficinas de Río Negro y reclamó la intervención de las autoridades provinciales y municipales para revertir la situación. El dirigente Rafael Tropa denunció que las oficinas de Cervantes y Mainqué fueron cerradas, mientras que en Roca se registraron cesantías, en el contexto de los 300 telegramas enviados en todo el país.

“Estamos en la indigencia respecto del salario que nos impide tener aumentos. Se cierran las oficinas y la gente tiene que trasladarse a Roca para retirar la correspondencia. En su momento logramos frenar la medida, pero ahora mandaron 300 telegramas en todas las oficinas del país”, expresó Tropa.

El sindicalista advirtió que el salario promedio de un trabajador ronda los 700.000 pesos, cifra insuficiente para sostener el costo de la canasta familiar. “Nos tomaron como esenciales en la pandemia, cuando llegábamos con la vacuna a todos los lugares de la provincia, y hoy no nos consideran. Quieren cortar la comunicación con los pueblos”, agregó.

Tropa apeló directamente a los intendentes de Cervantes y Mainqué, así como a los legisladores provinciales y al gobernador Alberto Weretilneck, para que intervengan en defensa del servicio postal. “El correo es un fin social. ¿Cómo hace una persona de 80 años para trasladarse? No le pueden sacar el correo y mandarlos a Roca. Que no queden dudas que a los compañeros despedidos los vamos a reincorporar como sea”, afirmó en Radio Kaos.

El dirigente recordó que, en otras localidades, como Fernández Oro, también defendió la continuidad del servicio y reiteró su disposición a dialogar: “Cuando quieran nos reunimos con intendentes o con el gobernador. Yo estoy defendiendo la causa y me siento castigado por este gobierno nacional”.

La Federación de Correos y Telégrafos, que integra sindicatos de 21 provincias, ratificó su rechazo a los despidos y anticipó nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas. El reclamo se centra en garantizar la continuidad de las oficinas postales en el interior y en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.