El legislador provincial Luciano Delgado Sempé expresó su profundo pesar por el fallecimiento de un vecino en la rotonda de Choele Choel y afirmó que la tragedia "era evitable" si las autoridades políticas y judiciales hubieran actuado a tiempo.

"Hoy una familia llora la pérdida de un ser querido. Es una tragedia que duele y que vuelve a demostrar que advertimos durante meses el peligro que representaba esa rotonda y nadie quiso escuchar", sostuvo.

Delgado Sempé recordó que promovió una acción ante la Justicia Federal para exigir medidas urgentes que protegieran la vida de quienes transitan por ese lugar.

"El juez Hugo Greca rechazó nuestro planteo y avaló la postura de Vialidad Nacional, que sostuvo que no existía riesgo para la vida y que la obra estaría terminada en 25 meses. Ya pasaron 16 meses y la obra sigue sin avances."

Asimismo, recordó que, como consecuencia de ese fallo, fue condenado al pago de casi cinco millones de pesos en costas judiciales a favor del abogado de Vialidad Nacional.

"Nos dijeron que no había peligro. Que solo se trataba de un descontento por las políticas públicas del gobierno nacional. Muy por el contrario. Hoy los hechos demuestran que nuestras advertencias tenían fundamento y que las decisiones adoptadas tuvieron consecuencias irreparables. Querían que probemos una probabilidad, algo ridículo porque estábamos alertando de un peligro no de hechos consumados como los que ahora hay que lamentar."

El legislador también responsabilizó políticamente al Gobierno nacional y al Gobierno provincial por el incumplimiento de la obra.

El joven camionero de 26 años murió tras, según se sabe hasta ahora, no advertir la presencia de una rotonda, intentar maniobrar y volcar. Llevaba un cargamento de gaseosas desde Buenos Aires hacia Neuquén.