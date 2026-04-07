Legisladores de Río Negro impulsan blindaje del presupuesto de Salud

En un contexto de crisis y recortes nacionales, un grupo de legisladores rionegrinos presentó una iniciativa para blindar el presupuesto de Salud y asegurar mayor inversión en el sistema público provincial. El proyecto, impulsado por Daniel Belloso, Alejandra Mas, Leandro García y Luis Ivancich (PJ-Nuevo Encuentro), propone que el Consejo Provincial de Salud Pública reciba como mínimo el 16% del presupuesto general de gastos y recursos entre 2026 y 2029.

Fundamentaron la urgencia de la medida en la necesidad de proteger un derecho esencial frente a los “vaivenes coyunturales”. En el texto, apuntaron directamente contra el Gobierno Nacional y acusaron al presidente Javier Milei de “desfinanciar descaradamente los sistemas de salud, eliminando cada uno de los programas que dependen del Estado Nacional”.

“El sistema de salud público rionegrino es el actor central en un territorio de vasta extensión y baja densidad poblacional”, remarcaron. Actualmente, la provincia cuenta con 6 Zonas Sanitarias, 36 Hospitales y 184 Centros de Salud, que sostienen la atención en todo el territorio.

El proyecto advierte que en los últimos siete años el presupuesto del Consejo Provincial de Salud nunca superó el 15% histórico, quedando relegado frente a otros poderes del Estado como el Judicial. Por ello, la iniciativa busca elevar la representación en 4,5 puntos porcentuales respecto al promedio de ejecución de ese período.

De ser sancionada, la norma obligará al Gobierno Provincial a aumentar la inversión en salud durante el período 2026-2029, con objetivos prioritarios como garantizar el acceso pleno a la atención, implementar políticas de protección para niños, adolescentes y adultos mayores, establecer bases mínimas salariales para los trabajadores de la salud y educación, impulsar planes de formación permanente, promover la investigación científico-tecnológica y ejecutar obras de infraestructura hospitalaria y sanitaria.

Sobre este último punto, el proyecto establece que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos deberá dar prioridad a la construcción y mejora de hospitales y centros de salud durante los próximos cuatro años.