El bloque legislativo Vamos con Todos intervino en la audiencia pública que se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analiza una posible reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. La representación estuvo encabezada por la legisladora Magdalena Odarda de manera presencial.

Desde la bancada manifestaron una firme preocupación ante la posibilidad de modificar una norma considerada clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país, en un contexto de crisis climática y emergencia hídrica que afecta especialmente a la Patagonia.

Odarda llevó la posición mayoritaria de la Legislatura de Río Negro en defensa de la ley vigente y rechazó cualquier intento de modificación que altere su espíritu. Señaló que el proceso vulnera normas como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, al no garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

La legisladora advirtió que la eventual reforma implicaría un fuerte retroceso ambiental y denunció que la discusión se da en el contexto de negociaciones que ponen en riesgo bienes naturales y el sistema federal. “Estamos hablando de recursos esenciales para las próximas generaciones. Si el agua queda en manos de intereses extractivos, lo que está en juego es la soberanía nacional”, afirmó.

Magdalena Odarda expuso en Diputados la defensa de la Ley de Glaciares y rechazó su reforma

Asimismo, señaló que “no estamos discutiendo solo una ley, estamos defendiendo una frontera ética frente a un modelo que pone el lucro por encima de la vida”. Además, rechazó la posibilidad de flexibilizar los presupuestos mínimos ambientales: “No hay federalismo si se rompe el piso común de derechos, ni hay futuro si se entrega el agua”.

“La protección de glaciares no es solo una política ambiental, sino una decisión basada en evidencia hidrológica, climática y económica. Su deterioro compromete la seguridad hídrica y genera costos irreversibles para el desarrollo regional. Defender los glaciares es defender el agua y el futuro. No vamos a permitir que se avance sobre uno de los principales bienes comunes de la Argentina”, concluyó.