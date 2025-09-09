Para el ministro de Energía de Neuquén "Vaca Muerta es el motor que nos va a llevar más lejos”

Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén, dijo presente en la edición 2025 de la Argentina Oil & Gas 2025, y por lo que aprovechó la oportunidad para visitar el stand de Mejor Energía en el evento, y así hablar del presente y futuro de la industria hidrocarburífera en la provincia. Pese a este futuro, reconoció que es necesaria la diversificación de la economía para poder seguir creciendo.

“Estamos produciendo más de 500.000 barriles de petróleo por día y superando los 120 millones de metros cúbicos diarios de gas. Esto no solo garantiza el autoabastecimiento, sino que nos permite proyectar exportaciones sostenidas a largo plazo”, comentó Medele, dejando en claro que Vaca Muerta superó todas las expectativas y ya posiciona a Argentina como un jugador energético global.

Asimismo, el ministro remarcó que el éxito actual de Vaca Muerta no depende exclusivamente de coyunturas políticas, ya que el crecimiento de la producción está orientado al mercado externo, y seguirá incrementándose. “Más allá de las elecciones o los vaivenes nacionales, Vaca Muerta seguirá creciendo. Lo importante es mantener confiabilidad productiva y seguir atrayendo inversión”, expresó.

Sin embargo, Medele confió que los factores claves para sostener este crecimiento son el precio internacional del crudo y la reducción de los costos de producción, lo que ahora requiere mayor eficiencia y alianzas estratégicas con PYMES y otras provincias.

Por otro lado, y reconociendo el gran potencial de Neuquén, el ministro manifestó que es necesaria la diversificación económica de la provincia. “No podemos depender solo de los hidrocarburos. Debemos usar las regalías para invertir en infraestructura, educación y nuevos sectores productivos que nos garanticen desarrollo cuando el recurso se agote”, argumentó.

Por último, habló del declino natural de la producción convencional, pero lo enmarcó como un proceso inevitable ante el avance del no convencional: “La clave está en mantener rentabilidad y no descuidar la actividad tradicional, pero el futuro está claro: Vaca Muerta es el motor que nos va a llevar más lejos”.