El primer paso de un proyecto que mira a largo plazo

Neuquén activó una etapa decisiva en su estrategia de desarrollo productivo. Con la apertura de sobres de los concursos de antecedentes, el gobierno provincial comenzó el camino para definir cómo serán los nuevos parques industriales en Añelo, Zapala, Plaza Huincul y el sector Z1 Sur de la ciudad de Neuquén.

No se trata de obras inmediatas, sino de algo más profundo: la elaboración de los proyectos ejecutivos y los master planes que van a ordenar el crecimiento industrial durante las próximas décadas. En total, se presentaron seis propuestas para Neuquén capital y Zapala, y ocho para Plaza Huincul y Añelo, un dato que refleja el interés que despierta la iniciativa.

Parques industriales pensados con orden y previsibilidad

Los concursos permitirán establecer lineamientos técnicos, ambientales y urbanísticos para cada parque. Calles, servicios, usos del suelo y criterios de sustentabilidad serán definidos antes de que las empresas se instalen.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, explicó el sentido de esta etapa inicial:

“Esto le va a dar crecimiento y vida a los Parques Industriales; acá se va a hacer la provisión de servicios, la demarcación de las calles y en base a eso podemos ordenar el proceso de crecimiento federal dentro de la provincia”, dijo el funcionario.

Cada proyecto tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos y se desarrollará a través de Fiduciaria Neuquina SA, en el marco del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria.

Más que tierra: empleo, formación y empresas en marcha

Desde el gobierno provincial remarcan que los parques industriales ya no se conciben solo como superficies disponibles, sino como espacios donde se articulan inversión, trabajo y capacitación.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, puso el foco en ese aspecto:

“Existe un compromiso en poder desarrollar la formación profesional correspondiente en este hecho concreto de la realización y puesta en funcionamiento de los parques, que ya no son solo superficies, sino que se instalaran empresas”, expresó.

Castelli recordó además que “desde 2023, Neuquén es líder en creación de puestos de trabajo en el sector privado”, un contexto que potencia el impacto de estos nuevos proyectos.

Una señal clara de planificación estatal

La apertura de sobres fue presentada como una decisión política concreta. El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, lo definió así:

“La apertura de sobres es un hecho concreto que refleja una decisión política clara: planificar el desarrollo productivo de Neuquén con una mirada estratégica, sustentable y de largo plazo”.

Morales destacó que “cada parque industrial representa una oportunidad para fortalecer la neuquinidad, generar empleo genuino y acompañar el crecimiento de nuestras cadenas de valor, desde la industria y los servicios hasta la logística y la tecnología”.

Desarrollo productivo con cuidado del territorio

Uno de los ejes centrales de los master planes será la sustentabilidad. Los proyectos definirán criterios de eficiencia energética, compatibilidad urbana y cuidado ambiental, con el objetivo de integrar los parques a las comunidades donde se asientan.

En ese sentido, Morales remarcó el rol del Estado:

“El gobierno tiene la responsabilidad de generar condiciones para que la sociedad esté mejor. Eso implica planificar, promover inversiones responsables y cuidar Neuquén, entendiendo que el desarrollo productivo debe ir de la mano del cuidado ambiental y de la integración con las comunidades locales”.

El impacto en las localidades

Desde los municipios, la iniciativa es leída como una oportunidad concreta. El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, valoró la instancia alcanzada y la inclusión de su ciudad en el programa provincial de parques industriales, con foco en la articulación institucional y la atracción de inversiones.

También desde las empresas provinciales se destacó la importancia del proceso. La responsable de Relaciones Institucionales de GyP, Geraldine Campbell, señaló:

“Participamos de este proyecto convencidos de la importancia de promover la diversificación de la matriz productiva provincial y de generar mayores oportunidades de desarrollo económico en todas las regiones de Neuquén”.

Un modelo de crecimiento que empieza a tomar forma

La licitación no es un anuncio aislado. Forma parte de una estrategia más amplia que busca consolidar a Neuquén como un polo productivo competitivo, con identidad propia y capacidad de generar empleo de calidad.

Con planificación, reglas claras y presencia estatal, la Provincia empieza a trazar el mapa de cómo quiere que crezcan sus ciudades y su industria. El proceso recién comienza, pero el mensaje es claro: el desarrollo no se improvisa, se diseña.